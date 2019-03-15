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    Жиго: «Дзюба не хотел нанести мне травму»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго в преддверии матча с «Зенита» вспомнил о том, как получил травму. футболист получил разрыв крестообразных связок колена в матче 6-го тура РПЛ против петербургской команды и выбыл на полгода.

    – Это ваша первая серьезная травма в карьере?

    – У меня было одно повреждение, когда я был совсем юн, но плохо помню тот момент. Так что, можно сказать, что да, это первое мое серьезное повреждение, из-за которого я так много пропустил.

    – Вы получили травму после контакта с Артемом Дзюбой. Осталась обида на него ?

    – Нет. Это футбол. Это контактный вид спорта. Поэтому никаких обид на Артема у меня нет.

    – Сам Дзюба не выходил с вами на связь, чтобы извиниться?

    – Нет, Дзюба мне не звонил. Некоторым игрокам важно, чтобы перед ними извинились. Но лично я не нуждался в этом.

    – Если сейчас мимо вас будет проходить Дзюба, пожмете ему руку?

    – Конечно! Я не вижу в этом никаких проблем. Не думаю, что тогда он вступал в борьбу с желанием нанести мне травму.

    – После того эпизода вы провели на поле еще несколько минут. Вы не чувствовали боли?

    – Сразу после столкновения я почувствовал что-то вроде треска в боковой части колена. Был характерный звук. Несмотря на это, я продолжил играть и не придал этому особого значения и просто забыл о боли.

    • В воскресенье, 17 марта, москвичи на «Открытие Арене» сыграют с «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ.
    • Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» за 8 миллионов евро в июле 2018 года.
    • В этом сезоне защитник провел за красно-белых восемь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    15.03.2019 10:33
    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +3972

      батог 15 марта, 15:59

      Не хочется обсасывать тему ! Но Дзюба играл не в мяч !!! С Вильярреалом , то же самое -судья штрафной поставил и предупредил Дзюбу! А вне стадиона-это срок!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2482

      Старикан 15 марта, 15:31

      Он не обижается, блин... А команда уже сколько мучается без хорошей защиты... А Дзюбан никогда и не подойдет извиняться - у него таких файлов в голове нет!

      2
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 15:20

      Самуэтль поправляйся ,ты нам нужен.

      3
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      Рейтинг: +325

      ВасяК 15 марта, 14:46

      Конечно хотел, просто так в спину из подтишка,никто толкать не будет,тем более этот ....!!!!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +18452

      gol_kak_sokol 15 марта, 11:32

      Ждем тебя на поле Самюэль.

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