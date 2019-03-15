Жиго: «Дзюба не хотел нанести мне травму»

Не хочется обсасывать тему ! Но Дзюба играл не в мяч !!! С Вильярреалом , то же самое -судья штрафной поставил и предупредил Дзюбу! А вне стадиона-это срок!
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго в преддверии матча с «Зенита» вспомнил о том, как получил травму. футболист получил разрыв крестообразных связок колена в матче 6-го тура РПЛ против петербургской команды и выбыл на полгода.
– Это ваша первая серьезная травма в карьере?
– У меня было одно повреждение, когда я был совсем юн, но плохо помню тот момент. Так что, можно сказать, что да, это первое мое серьезное повреждение, из-за которого я так много пропустил.
– Вы получили травму после контакта с Артемом Дзюбой. Осталась обида на него ?
– Нет. Это футбол. Это контактный вид спорта. Поэтому никаких обид на Артема у меня нет.
– Сам Дзюба не выходил с вами на связь, чтобы извиниться?
– Нет, Дзюба мне не звонил. Некоторым игрокам важно, чтобы перед ними извинились. Но лично я не нуждался в этом.
– Если сейчас мимо вас будет проходить Дзюба, пожмете ему руку?
– Конечно! Я не вижу в этом никаких проблем. Не думаю, что тогда он вступал в борьбу с желанием нанести мне травму.
– После того эпизода вы провели на поле еще несколько минут. Вы не чувствовали боли?
– Сразу после столкновения я почувствовал что-то вроде треска в боковой части колена. Был характерный звук. Несмотря на это, я продолжил играть и не придал этому особого значения и просто забыл о боли.
- В воскресенье, 17 марта, москвичи на «Открытие Арене» сыграют с «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ.
- Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» за 8 миллионов евро в июле 2018 года.
- В этом сезоне защитник провел за красно-белых восемь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.