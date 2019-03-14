«Реал» выставит Хамеса на трансфер, если его не выкупит «Бавария»

Раньше надо было продавать. Сейчас он будет стоить дешевле.
Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает расстаться с Хамесом Родригесом, сообщает El Confidencial.
В июле 2017 футболист перешел в «Баварию» на правах аренды сроком два года. 30 июня мюнхенский клуб получит право активировать опцию выкупа за 42 миллиона евро.
Сообщается, что в случае отказа немецкой стороны от Хамеса мадридский клуб выставит его на продажу.
- В феврале «Бомбардир» писал о желании 27-летнего футболиста вернуться в мадридский клуб.
- В 22 матчах текущего сезона он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
- Цена по Transfermarkt – 65 миллионов.