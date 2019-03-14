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    «Реал» выставит Хамеса на трансфер, если его не выкупит «Бавария»

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает расстаться с Хамесом Родригесом, сообщает El Confidencial.

    В июле 2017 футболист перешел в «Баварию» на правах аренды сроком два года. 30 июня мюнхенский клуб получит право активировать опцию выкупа за 42 миллиона евро.

    Сообщается, что в случае отказа немецкой стороны от Хамеса мадридский клуб выставит его на продажу.

    • В феврале «Бомбардир» писал о желании 27-летнего футболиста вернуться в мадридский клуб.
    • В 22 матчах текущего сезона он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
    • Цена по Transfermarkt – 65 миллионов.

    Источник: El Confidencial

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    14.03.2019 19:21
    Комментарии14
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 11:35

      Раньше надо было продавать. Сейчас он будет стоить дешевле.

      3
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      Рейтинг: +1390

      BlackMurder 14 марта, 21:19

      Судя по вчерашней игре я бы почти всю Баварию распродал к чертям, кроме Алабы,ну и Киммиха оставил,остальные как Хамес просто дно!!!!

      1
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      Рейтинг: +123

      teodogat 14 марта, 21:11

      Бавария не купит, потому что 42 миллиона это предел который может позволить Бавария себе на покупку кого нибудь нового и интересного, а не того кто играет уже два года и при этом сильно не впечатляет.

      0
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      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

      -4
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      Рейтинг: +364

      АИН-27 > vasiliyprokhorov 7 часов назад

      Наткнись на нож, плиз.

      0
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      Рейтинг: +1017

      ivan-football-fan 14 марта, 20:46

      Енисей, НЕ СПАТЬ!))))

      2
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      Рейтинг: +49

      solodealer > ivan-football-fan 5 часов назад

      ДААААА!!!!!+))))

      1
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      Рейтинг: +127

      Jackson88 14 марта, 20:18

      та и правильно

      0
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      Рейтинг: +239

      VVadic 14 марта, 20:11

      Арсенал, Монако - не спим!

      0
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      Рейтинг: +30

      Shotlandets86 14 марта, 19:56

      Да сдулся он и не нужен никому из топов уже. Проблемы у него с психологией и бойцовскими качествами.

      1
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      Рейтинг: +254

      fhnv 14 марта, 19:39

      на трансфер выставят.Реал точно его не возьмёт в команду,а бавария не станет столько тратить на выкуп

      1
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      Рейтинг: +1896

      САДЫЧОК 14 марта, 19:29

      Хамес вот уже 5 лет НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ !

      3
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