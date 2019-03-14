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    Капелло: «Роналду сделал себя чемпионом, но не гением. В истории футбола есть только три гения»

    Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о сравнениях форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Роналду – выдающийся футболист. Он сделал себя чемпионом, но не гением. В истории футбола есть только три гения: Пеле, Марадона и Месси. Роналду очень силен, он помогает своим командам выигрывать, но Месси – гений. Я увидел Лео, когда ему было 16 лет, и был поражен. Он делал то же самое, что и сегодня, только был на 20 лет моложе, потому что родился гением», – сказал Капелло.

    • На этой неделе в Лиге чемпионов Роналду оформил хет-трик в матче с «Атлетико», а Месси записал в свой актив два гола и две результативные передачи в игре с «Лионом».
    • Португалец и аргентинец по пять раз становились обладателями «Золотого мяча».

    Источник: Football Italia

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    14.03.2019 16:41
    Комментарии38
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      Рейтинг: +59994

      zigbert 15 марта, 11:04

      Каждый поставит своего кумира на первое место и будет прав.

      3
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      Рейтинг: +1495

      Masteralex 15 марта, 00:25

      совсем крышу оторвало у Капелло, 20 лет назад Месси было 11 лет, а не 16

      он последние лет 7 обсерается везде где работает, больше никуда не берут, в эксперты подался похоже, а нести пургу это основная задача экспертов

      3
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      Рейтинг: +323

      Санёк 17 14 марта, 22:53

      Пеле, Марадона двое в прошлом, данные время мы видим два лучший игроков,они нас удивляет,и мы за обоих болеем,а ты Капелло не умеешь ценить игроков,мы этого видели

      1
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      Рейтинг: +47

      olegiovchenko 14 марта, 22:46

      конечно,три.Но Роналду-первый!

      1
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      Рейтинг: +1735

      кошмарик 14 марта, 22:38

      мда... маразм крепчал у старичка Капелло..."Я увидел Лео, когда ему было 16 лет, и был поражен. Он делал то же самое, что и сегодня, только был на 20 лет моложе" - выходит Месси за 20 лет ничему не научился??? отрубить бошки тем тренерам что его эти 20-лет тренировали... а Рони тоже величайший...

      1
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      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ожидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- http://cort.as/-DJzC

      -4
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      Рейтинг: +18

      Шелкопёр 14 марта, 20:21

      Русофоб, тьфу! Три гения - эта Дзюбба, Заболотный и Глушак! Вот!

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      Рейтинг: +1766

      lordmrv 14 марта, 20:18

      Фабио забыл добавить, что в своем амплуа и только по его мнению. А так гений - Яшин.

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      Рейтинг: +271

      _MATRIX_ > lordmrv 14 марта, 22:46

      Во, правильно сказано. Плюсую. За Яшина особенно.

      1
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      Рейтинг: +71

      Alan_15 14 марта, 20:15

      Гениев много, а Король один , это Криштиану ! И от этого факта не отмахнуться невозможно !

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      Рейтинг: +71

      Alan_15 14 марта, 20:12

      Да хватит уже этого Месси подтягивать за уши до уровня Криштиану ! Уши ему оторвёте !
      Детский сад, ей Богу !

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