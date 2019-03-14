Капелло: «Роналду сделал себя чемпионом, но не гением. В истории футбола есть только три гения»

Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о сравнениях форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Роналду – выдающийся футболист. Он сделал себя чемпионом, но не гением. В истории футбола есть только три гения: Пеле, Марадона и Месси. Роналду очень силен, он помогает своим командам выигрывать, но Месси – гений. Я увидел Лео, когда ему было 16 лет, и был поражен. Он делал то же самое, что и сегодня, только был на 20 лет моложе, потому что родился гением», – сказал Капелло.