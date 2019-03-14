Министр спорта Красноярского края – об увольнении Аленичева из «Енисея»: «Решения пока нет»

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев прокомментировал информацию о скором увольнении главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

«Консолидированного решения пока нет, оно будет принято, вы узнаете о нем чуть позже. Пока тренерский штаб работает и выполняет свою задачу», – сказал Алексеев.

Также чиновник добавил, что решение, скорее всего, будет принято на следующей неделе.

Ранее болельщики «Енисея» написали открытое письмо на имя губернатора Красноярского края Александра Усса с просьбой уволить Аленичева.