Министр спорта Красноярского края – об увольнении Аленичева из «Енисея»: «Решения пока нет»

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Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев прокомментировал информацию о скором увольнении главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.
«Консолидированного решения пока нет, оно будет принято, вы узнаете о нем чуть позже. Пока тренерский штаб работает и выполняет свою задачу», – сказал Алексеев.
Также чиновник добавил, что решение, скорее всего, будет принято на следующей неделе.
Ранее болельщики «Енисея» написали открытое письмо на имя губернатора Красноярского края Александра Усса с просьбой уволить Аленичева.
- 46-летний Аленичев возглавляет «Енисей» с июня 2017 года. Под его руководством команда пробилась в РПЛ.
- По итогам 19 туров красноярцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.