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    Министр спорта Красноярского края – об увольнении Аленичева из «Енисея»: «Решения пока нет»

    Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев прокомментировал информацию о скором увольнении главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

    «Консолидированного решения пока нет, оно будет принято, вы узнаете о нем чуть позже. Пока тренерский штаб работает и выполняет свою задачу», – сказал Алексеев.

    Также чиновник добавил, что решение, скорее всего, будет принято на следующей неделе.

    Ранее болельщики «Енисея» написали открытое письмо на имя губернатора Красноярского края Александра Усса с просьбой уволить Аленичева.

    • 46-летний Аленичев возглавляет «Енисей» с июня 2017 года. Под его руководством команда пробилась в РПЛ.
    • По итогам 19 туров красноярцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ТАСС

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    14.03.2019 13:18
    Комментарии14
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      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:06

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

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      Рейтинг: +18

      Шелкопёр 14 марта, 20:28

      Приличный человек не стал бы устраивать срач. Ушёл бы с достоинством. Но Алень не такой. Пусть валит и тренирует Совет Федерации

      0
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 14 марта, 18:32

      Министр спорта Красноярского края - все равно вылетать, а пока пусть Алень попьянствует.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 17:34

      Ситуация напряженная. Для разрыва контракта потребуются большие деньги.

      4
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      Рейтинг: +62

      valdemar47 14 марта, 17:30

      Какие же они ДЕБИЛЫ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      fhnv 14 марта, 16:29

      тупые болельщики! Вы ,что думаете другой придёт ваш клуб прописку сохранит в РПЛ

      1
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      Рейтинг: +1491

      SIRIUS 2002 14 марта, 16:20

      Писали же, что денег на отступные нет,ведь надо еще новому тренеру зарплату платить!

      2
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 14 марта, 15:36

      Будут держать на крючке,пока до инфаркта не доведут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5928

      parevg 14 марта, 15:13

      Странные люди, а что они хотели?????????? Чтобы в первый же сезон и сразу в лигу чемпионов???

      3
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      ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 > parevg 14 марта, 18:33

      Может и не в ЛЧ, но не так же позорно...

      0
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      Рейтинг: +100

      Ковастер 14 марта, 14:54

      Глупая затея болельщиков Красноярска. Не такая уж и хорошая база подготовки молодых игроков в Красноярске. Пол года реально лежит снег. Вам не в футбол , а в хоккей играть нужно, а для футбола нужны отапливаемые манежи. С хорошим искусственным полем, что бы не на морозе снег месить , а в тёплом сухом помещении заниматься. А тренеров менять, и неустойки им выплачивать -это дурная затея.

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