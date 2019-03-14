«Спорт-Экспресс»: Каррере не досталось билета на хоккей

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера планировал посетить первый матч 1/4 плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Динамо», но у итальянца и его представителей не нашлось билетов.

Сопровождающие специалиста, в частности Тимур Гурцкая, пытались найти лишние билеты в день игры и хотели подключить к решению вопроса людей из мира хоккея, но безуспешно.

Итальянский специалист 12 марта прилетел в Москву впервые после отставки в октябре 2018 года.

Накануне «Спартак» через социальные сети пригласил бывшего тренера в президентскую ложу «Открытие Арены» на ближайший матч против «Зенита».

Агент Карреры: «Массимо не отреагирует на приглашение «Спартака». Не клуб пригласил его в Москву»