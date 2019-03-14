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    «Спорт-Экспресс»: Каррере не досталось билета на хоккей

    Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера планировал посетить первый матч 1/4 плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Динамо», но у итальянца и его представителей не нашлось билетов.

    Сопровождающие специалиста, в частности Тимур Гурцкая, пытались найти лишние билеты в день игры и хотели подключить к решению вопроса людей из мира хоккея, но безуспешно.

    • Итальянский специалист 12 марта прилетел в Москву впервые после отставки в октябре 2018 года.
    • Накануне «Спартак» через социальные сети пригласил бывшего тренера в президентскую ложу «Открытие Арены» на ближайший матч против «Зенита».

    Агент Карреры: «Массимо не отреагирует на приглашение «Спартака». Не клуб пригласил его в Москву»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2019 11:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1437

      vitvik 15 марта, 00:55

      Тимур и на волейбол не сможет билеты купить.

      0
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      Рейтинг: +18452

      gol_kak_sokol 14 марта, 13:30

      Козни ромашки ! Глушак скупил все билеты.))

      2
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 14 марта, 12:32

      Тимуру Гурцкая ,клоуну,двойка! Пусть не смешит людей и глупо не рекламирует себя и своего подопечного.Если такой неумелый,но хотел порадовать своего патрона,то надо было спросить обитателей любого сайта о спорте.Они бы подсказали,где взять,и от вас бы не убыло!

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