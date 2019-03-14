Рианчо: «Чемпионский титул разыграют «Краснодар» и «Зенит»

Как он за.е.бал уже.Вроде покинул Россию,а пез.дит как будто в Ульяновске живёт
Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо спрогнозировал исход чемпионской гонки в России. По мнению испанца, только два клуба поборются за первое место чемпионата.
– Думаете, «Спартак» обыграет «Зенит»?
– Конечно, матч в Лиге Европы повлияет на состояние петербуржцев; две важнейшие игры за четыре дня – это очень тяжело. На стороне «Спартака» будет фактор домашнего поля и поддержка его болельщиков, что важно. Думаю, встреча будет очень напряженной – она может закончиться как угодно. Не представляю, как именно, но удача может выбрать любую из сторон.
– Кто станет чемпионом России?
– На мой взгляд, титул разыграют «Краснодар» и «Зенит». У этих клубов лучший потенциал для борьбы за золото и самые сильные составы, способные выдержать эту борьбу до самого финиша.
- Специалист временно руководил «Спартаком с 22 октября по 11 ноября 2018 года после увольнения Массимо Карреры.
- Под руководством испанца москвичи провели шесть матчей: дважды победили, два раза сыграв вничью и потерпели два поражения.