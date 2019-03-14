Рианчо: «Чемпионский титул разыграют «Краснодар» и «Зенит»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо спрогнозировал исход чемпионской гонки в России. По мнению испанца, только два клуба поборются за первое место чемпионата.

– Думаете, «Спартак» обыграет «Зенит»?

– Конечно, матч в Лиге Европы повлияет на состояние петербуржцев; две важнейшие игры за четыре дня – это очень тяжело. На стороне «Спартака» будет фактор домашнего поля и поддержка его болельщиков, что важно. Думаю, встреча будет очень напряженной – она может закончиться как угодно. Не представляю, как именно, но удача может выбрать любую из сторон.

– Кто станет чемпионом России?

– На мой взгляд, титул разыграют «Краснодар» и «Зенит». У этих клубов лучший потенциал для борьбы за золото и самые сильные составы, способные выдержать эту борьбу до самого финиша.