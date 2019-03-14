Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Рианчо: «Чемпионский титул разыграют «Краснодар» и «Зенит»

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо спрогнозировал исход чемпионской гонки в России. По мнению испанца, только два клуба поборются за первое место чемпионата.

    – Думаете, «Спартак» обыграет «Зенит»?

    – Конечно, матч в Лиге Европы повлияет на состояние петербуржцев; две важнейшие игры за четыре дня – это очень тяжело. На стороне «Спартака» будет фактор домашнего поля и поддержка его болельщиков, что важно. Думаю, встреча будет очень напряженной – она может закончиться как угодно. Не представляю, как именно, но удача может выбрать любую из сторон.

    – Кто станет чемпионом России?

    – На мой взгляд, титул разыграют «Краснодар» и «Зенит». У этих клубов лучший потенциал для борьбы за золото и самые сильные составы, способные выдержать эту борьбу до самого финиша.

    • Специалист временно руководил «Спартаком с 22 октября по 11 ноября 2018 года после увольнения Массимо Карреры.
    • Под руководством испанца москвичи провели шесть матчей: дважды победили, два раза сыграв вничью и потерпели два поражения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2019 09:17
    Комментарии48
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 17:25

      Как он за.е.бал уже.Вроде покинул Россию,а пез.дит как будто в Ульяновске живёт

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      serhio80 15 марта, 12:24

      зачем у этого клоуна интервью берут?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11562

      portero 15 марта, 07:46

      Хреновый пророк, уже давал70% что Зенит пройдёт в 1/4

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1457

      morgan59 14 марта, 20:35

      Если Краснодар будет на пьедестале, то боюсь что не только Игнатьева, но и пол состава быков начнут гнобить сми. Мамаева им было мало, взялись поливать на возраст Шапи, не прокатило, наехали серьёзно на Игнатьева. Кто следующий????

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > morgan59 15 марта, 17:25

      Галицкий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +522

      ДяДь ПашА 14 марта, 19:38

      Кто берет интервью у этого пастуха?Мы и без твоих комментариев это понимаем капитан очевидность!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3878

      piligrim1986 14 марта, 17:36

      цска не стоит сбрасывать со счетов, как и локо.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9420

      sssrspartak > piligrim1986 15 марта, 18:35

      поддерживаю полностью!!5команд в борьбе за медали!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Киркинитидец 14 марта, 17:30

      оракул епрст! кони и только кони.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13225

      VVM1964 > Киркинитидец 14 марта, 18:46

      Кассандра епрст )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 14 марта, 17:04

      тут и думать нечего зинку в этом году выставят на подиум за уши ведь не порядок получается денег много тратят а результат пшик

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Полная Канистра 15 марта, 17:26

      Не уверен,что прям вытянут.Несколько лет не были чемпионами,еще подождут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +898

      mamba9090909 14 марта, 16:55

      Зенит
      Локомотив
      ЦСКА
      Краснодар
      Ростов

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13225

      VVM1964 > mamba9090909 14 марта, 18:47

      Ставку сделал ? Делай , можешь даже квартиру заложить )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5948

      Serjoga > VVM1964 14 марта, 19:26

      Хочешь, чтобы он бездомным стал?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5948

      Serjoga > mamba9090909 14 марта, 19:29

      ЦСКА; Краснодар......, а дальше как получится! Так, думаю, ближе к истине! Зенит и большую фору транжирил по весне! А ЦСКА весной на "коне"!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +898

      mamba9090909 > VVM1964 14 марта, 20:20

      Я не делаю ставки, я просто болею за футбол.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +898

      mamba9090909 > Serjoga 14 марта, 20:23

      Ты, видимо, не заметил, что я не проставил номера мест, которые могут занять эти команды. Я просто обозначил гандикап чемпионата, который будет бороться за первые пять мест, за участие в розыгрыше еврокубков. А кто, какое место займёт, время покажет.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13225

      VVM1964 > mamba9090909 14 марта, 21:04

      Отмазался )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +898

      mamba9090909 > VVM1964 14 марта, 21:12

      ))))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3072

      ivany4 > mamba9090909 14 марта, 23:22

      Хорошо что ты болельщик, а не знаток футбола.)))
      В этом случае тебе можно многое простить, и не подкалывать.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > mamba9090909 15 марта, 17:27

      Поменяй местами первые три команды

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Serjoga 15 марта, 17:27

      Замечательное предложение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 16:52

      Главные матчи впереди.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9420

      sssrspartak > zigbert 15 марта, 18:37

      точно!главные матчи не сыграны!главные матчи впереди!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru