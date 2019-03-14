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    Месси: «Когда пропустили, стало нервозно, «Барселона» допустила хаос»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». Каталонцы крупно обыграли французский клуб со счетом 5:1.

    «При 2:1 стало несколько нервозно, мы допустили хаос. До того «Лион» нам не угрожал. К счастью, мы забили третий мяч и снова взяли игру под контроль.

    Все потенциальные соперники по пятничной жеребьевке сильны. Тот же «Аякс» продемонстрировал, что является потрясающей командой молодых талантов, которые никого не боятся», – сказал Месси.

    • Первая встреча команд закончилась со счетом 0:0.
    • По итогам двух встреч четвертьфинал вышла «Барселона».
    • Жеребьевка следующей стадии еврокубков состоится в пятницу, 15 марта.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    14.03.2019 08:07
    Комментарии6
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      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 16:35

      Это было всего лишь мимолетное явление.

      2
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      Рейтинг: +56

      АлексOZ 14 марта, 15:40

      Барса занервничала, Месси, тот совсем психанул, пробежал нервно пол-поля, уложил, в психозе, двух защитников на газон, хотел отдать мяч вратарю, но из-за нервов лишь слегка попал ему в руку и мяч нервно-медленно закатился в ворота, после чего совсем растроившийся Лео начал бегать вдоль линии ворот махать руками, на бесивших его болельщиков, певших "Лееоооо" и кланяющихся ему (что его ещё больше бесило!!!) и одновременно отгоняя пытавшихся успокоить его одноклубников, и в конце, делая круговые вращения указательными пальцами обеих рук, глядя прям в в небо, прям в глаза богу, стал умолять вызвать ему "психушку" (((((((((((((((( ..............

      0
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      Рейтинг: +2519

      momwig_ 14 марта, 13:17

      Аякс он, конечно, перехвалил. "Молодым талантам" повезло, что "Лев" (Реал) в очередной раз припал на рененную ногу. Да и Порту - не гиганты. остальные - да, хотя и там Тоттенхэм с Челси в их нынешнем виде для Барсы проходимые на крейсерской скорости. В общем - вполне есть из ого выбирать :)

      А Аякс - да, молодцы, летом их ждет дорогая распродажа.

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      Рейтинг: +1016

      ivan-football-fan 14 марта, 10:43

      было дело))))

      3
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      Рейтинг: +463

      tilvan 14 марта, 10:19

      Хаос - это лестница

      0
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      Рейтинг: +872

      Александр52 14 марта, 08:38

      Правильно говорит Месси, остались сильные и смелые. Болеем за БАРСУ,

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