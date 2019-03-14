Месси: «Когда пропустили, стало нервозно, «Барселона» допустила хаос»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». Каталонцы крупно обыграли французский клуб со счетом 5:1.

«При 2:1 стало несколько нервозно, мы допустили хаос. До того «Лион» нам не угрожал. К счастью, мы забили третий мяч и снова взяли игру под контроль.

Все потенциальные соперники по пятничной жеребьевке сильны. Тот же «Аякс» продемонстрировал, что является потрясающей командой молодых талантов, которые никого не боятся», – сказал Месси.