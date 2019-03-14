Президент «Лиона» Олас: «Барселона» была сильнее, но не настолько, как показывает счет»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас поделился впечатлениями от результата своей команды в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Французский клуб проиграл со счетом 1:5.

«В первой половине игры было безумно тяжело. Кроме того, ход матча сложился против нас и, пожалуй, повлиял на исход матча. Решение судей о назначении пенальти было неожиданным. Вскоре мы потеряли такого хорошего вратаря, как Лопеш.

Сегодня плохой день для VAR. Использование видеоповторов не должно влиять на результат. Мне показалось, что нас наказали с перебором, после чего мы раскрыли свои слабости.

«Барселона» была сильнее, но не настолько, как показывает счет», – заявил президент «Лиона».