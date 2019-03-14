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    Президент «Лиона» Олас: «Барселона» была сильнее, но не настолько, как показывает счет»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас поделился впечатлениями от результата своей команды в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Французский клуб проиграл со счетом 1:5.

    «В первой половине игры было безумно тяжело. Кроме того, ход матча сложился против нас и, пожалуй, повлиял на исход матча. Решение судей о назначении пенальти было неожиданным. Вскоре мы потеряли такого хорошего вратаря, как Лопеш.

    Сегодня плохой день для VAR. Использование видеоповторов не должно влиять на результат. Мне показалось, что нас наказали с перебором, после чего мы раскрыли свои слабости.

    «Барселона» была сильнее, но не настолько, как показывает счет», – заявил президент «Лиона».

    • Первая игра в Лионе – 0:0.
    • Ни один французский клуб не представлен в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Источник: RMC

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    14.03.2019 06:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 16:14

      Спасибо Жан. На душе стало как то легче от этих слов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      snaiper1989 14 марта, 13:25

      Счет не поигре....Он должен быть еще больше....Вас простили, ради парня из Америки, который 5 пуль словил, защищая одноклассников!!!!Поэтому только 5!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 14 марта, 09:29

      Счёт не по игре, команда не заслуживала поражения и т.д., это известные футбольные штампы. Но "Барса" едет дальше, а у "Лиона" конечная остановка...

      2
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      Рейтинг: +200

      Tyler_Stark 14 марта, 09:23

      Вам еще повезло что Суарес не забивал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер 14 марта, 09:14

      Только и остаётся,что взвешивать на аптекарских весах силу команд.

      1
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