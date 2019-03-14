Лига чемпионов. «Ливерпуль» выбил «Баварию» из турнира и вышел в четвертьфинал 

С одной стороны неожиданно а по игре, все закономерно.
«Ливерпуль» обыграл «Баварию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1.
Английский клуб вышел в следующую стадию по сумме двух матчей.
Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч
Бавария (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Мане, 26; 1:1 – Матип (в свои ворота), 39; 1:2 – ван Дейк, 69; 1:3 – Мане, 84.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Алькантара, Рибери, Мартинес (Горетцка, 72), Левандовски, Хамес (Санчес, 79), Рафинья, Гнабри, Алаба.
«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Вейналдум, Милнер (Лаллана, 87), Фирмино (Ориги, 83), Мане, Салах, Хендерсон (Фабиньо, 13), Робертсон, Матип, Александр-Арнольд.
Предупреждения: Алькантара, 65; Санчес, 84 – Фабиньо, 43; Матип, 63; Роберстон, 90+2.
Результат первого матча – 0:0.
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