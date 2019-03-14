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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» выбил «Баварию» из турнира и вышел в четвертьфинал 

    «Ливерпуль» обыграл «Баварию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1.

    Английский клуб вышел в следующую стадию по сумме двух матчей.

    Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч

    Бавария (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мане, 26; 1:1 – Матип (в свои ворота), 39; 1:2 – ван Дейк, 69; 1:3 – Мане, 84.

    «Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Алькантара, Рибери, Мартинес (Горетцка, 72), Левандовски, Хамес (Санчес, 79), Рафинья, Гнабри, Алаба.

    «Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Вейналдум, Милнер (Лаллана, 87), Фирмино (Ориги, 83), Мане, Салах, Хендерсон (Фабиньо, 13), Робертсон, Матип, Александр-Арнольд.

    Предупреждения: Алькантара, 65; Санчес, 84 – Фабиньо, 43; Матип, 63; Роберстон, 90+2.

    Результат первого матча – 0:0.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Нойер чудовищно ошибся в юбилейном матче. «Бавария» вылетела

    Источник: «Бомбардир»

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    14.03.2019 00:52
    Комментарии22
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      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 15:31

      С одной стороны неожиданно а по игре, все закономерно.

      2
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      Рейтинг: +8155

      slavutiq70 14 марта, 11:35

      Ну вот и пришёл конец Баварии которая могла смести любого на своём пути,,,,,,пора строит новую машину,,,

      4
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      Рейтинг: +11557

      portero 14 марта, 09:32

      Не сбылась мечта Гвардиолы Ливерпуль прошёл дальше

      9
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      Рейтинг: +1229

      TOMSON 14 марта, 06:54

      Все.. Эта Бавария закончилась. Особенно это стало понятно во втором тайме. Буквально ещё пару сезонов назад, они бы вдавили этот Ливерпуль в штрафную. Забили или нет уже другой вопрос, но столько владеть мячом Ливерпуль уж точно не смог бы.
      А так в паре все закономерно. И даже чудовищный ритм АПЛ немцев не выручил.

      3
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      Рейтинг: +1390

      BlackMurder 14 марта, 06:13

      Ничего в плане игры оба клуба уж прям такого не показали, нету той искры у клуба, нету игроков, их просто нету, каждый тянет на себя, по факту кроме алабы в игре меня никто не впечатлил, честно напомнило игры сборной России, тобишь отдать мяч другому, чтобы его не наказали за косяк, Ливерпуль, тоже самое, ну из игры ну 3 пробежки, и то изза ошибок баварии, канешь взаимопонимание у салаха, пасы пяткой, канешь хороши, игроков надо Баварии, игроков, ну видно же что все, край

      7
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      Рейтинг: +11557

      portero > BlackMurder 14 марта, 09:33

      Бавария нынче не та

      7
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      Рейтинг: +1390

      BlackMurder > portero 14 марта, 11:18

      А я и не спорю, все победы в чампе это лишь так, главное всегда еврокубки, а тут что я вчера видел? Да ничего, я и не увидел, еле еле душа в теле, я же говорю я кроме алабы и выделить не могу, а замены, кого выпускать на замену? Это просто ужас

      2
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      Рейтинг: +432

      SarJr 14 марта, 01:26

      Бавария хорошо играла только мелкими отрезками и то только в первом тайме. Ливерпуль же провел всю встречу на высоте ( ну кроме пяти минутки с пропущенных голом в конце первого тайма). Поэтому все по делу и заслуженно шагает дальше машина клоппа

      8
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      Рейтинг: +11557

      portero > SarJr 14 марта, 09:36

      Клопп отмстил Баварии с Ливерпулем

      8
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      Рейтинг: +123

      teodogat 14 марта, 01:21

      Чудес не бывает, нельзя конкурировать с топовыми клубами в ЛЧ, подбирая только то, что Реал например, выплевывает, Хамес и давным давно Роббен, из-за его стеклянности, а если кого то хотят приобрести, типа Павара или Товена, или Дибалу, то годами ведут переговоры, сомневаются, денег жалко и все такое. В результате в основном составе остаются пенсионеры и косячные игроки и еще пижонистый поляк, которого считают суперзвездой и постоянно хрен знает на сколько лет продлевают контракт с приличной зарплатой. Уже по результатам в бундеслиге видно что в ЛЧ нечего ловить, Реал, Барсу, Атлетико не получалось пройти когда в бундеслиге был отрыв очков в 15, а тут еле еле догнали Боруссию и пытаются что то в ЛЧ показывать... Теперь и Лев может спокойно плюнуть в критиков, ругающих его за отказ от 3-х баварцев, вопросы были по Хуммельсу, но он сегодня показал двумя своими голевыми косяками, что не очень поможет сборной.

      7
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      ...
      Рейтинг: +11557

      portero > teodogat 14 марта, 09:38

      Баварии надо новую команду создавать

      7
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      Рейтинг: +311

      andruhs 14 марта, 01:04

      Ливерпуль просто красавцы!
      Это даже не просто технично, а изящно.

      8
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      Рейтинг: +123

      teodogat > andruhs 14 марта, 01:06

      Ага, легко быть изящным, когда соперник пешком по полю ходит, здоровья нет бегать и полчаса игроки решения принимают

      1
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      ...
      Рейтинг: +11557

      portero > andruhs 14 марта, 09:39

      ожидаемый результат, Ливерпуль мог только сам играть хуже

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      Михаил_Боярский 14 марта, 01:02

      Ковача гнать ссаными тряпками еще зимой нужно было. Играют как г"внари.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11557

      portero > Михаил_Боярский 14 марта, 09:40

      Выгонят, но этого мало

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      borusse 14 марта, 01:01

      Юрген Клоп красавчик !!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +123

      teodogat > borusse 14 марта, 01:04

      Только вот он давно не ваш, лижи не лижи жопу, а к вам сегодня отношения никакого не имеет.

      0
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      Рейтинг: +203

      borusse > teodogat 14 марта, 01:44

      сядь в сугроб, а то ледерхозен подгорают

      2
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      Рейтинг: +11557

      portero > borusse 14 марта, 09:41

      Мстя сладкая, даже если она пришла с другой командой

      7
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