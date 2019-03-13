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    Зидан: «Многие футболисты думают о других вещах, не о футболе»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о приоритетах футболистов.

    «С теми футболистами, которые есть в «Реале», у клуба существует много возможностей побеждать. Я говорил им использовать возможности играть в футбол и не думать о других вещах. Потому что многие думают о других вещах.

    Для меня самое главное – это то, как мы делаем свое дело в футболе. Добиться побед можно только с серьезным отношением к делу и много работая», – сказал Зидан.

    • Зидан возглавил «Реал» 11 марта.
    • Сегодня команда проделу первую тренировку под его руководством.

    А Зидан точно победит и в этот раз?

    Источник: Marca

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    13.03.2019 20:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 марта 2019, 22:05

      Зидан поначитался на бомбардире новостей про "Краснодар" и его воспитанников и решил, что все в футболе такие неправильные..., бомбардир, хватит уже писать про Игнатьева и остальных каждые пол часа, а то Зидан весь Реал разгонит к чертям...

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > AHTUNGBOL 13 марта 2019, 22:58

      Зидану и читать не надо,,,он в футболе через всё прошёл,,,,

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 13 марта 2019, 21:06

      Футбол для футболиста - это работа. 24/7 только им и заниматься - это глупо. Есть в жизни и другое.

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      Рейтинг: +709

      VAD07 > АИН-27 13 марта 2019, 22:30

      Судя по их зарплатам они должны не только 24/7 думать, но и др@чить на футбол.

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > VAD07 14 марта 2019, 23:08

      Интересная логика. А судя по з/п спасателей, рядовых МЧС и пожарных - они должны вообще на работу не выходить. Не то что каждый день рисковать жизнью. Верно?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 20:59

      К любому делу надо относиться ответственно в том числе и к футболу. Сумеет ли Зидан внушить отдельным игрокам о серьезном отношении к делу?

      3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > zigbert 13 марта 2019, 23:57

      Сумеет))) Никто не хочет с головы получить))))

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 14 марта 2019, 06:56

      если не сумеет, то не проблема - летнее ТО к его услугам, Перес денег выделит достаточно.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 13 марта 2019, 20:52

      Если бы ты работал бы в России, то вообще бы охринел о реалиях российского футбола и дебилов связанных с ним, и на сколько он гнилой, если всякого рода лавочников и кривого мазилу пропихивают в сборную и при этом создают шумиху, как будто он мегазвезда, а дальше его назначают капитаном благодаря фантикам от голубого топлива, то еще разок бы облысел от наплыва, где решают все бабки, а не талант футболиста

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 марта 2019, 20:40

      зидан будет чистить авгиевы конюшни ,образно говоря.... мало кто ему осмелится сказать наперекор ....

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      Рейтинг: +905

      VVadic 13 марта 2019, 20:38

      Зидана не возможно не уважать!

      6
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 13 марта 2019, 20:32

      Истинный спартанец, сам подавай пример первым.

      4
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