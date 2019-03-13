Зидан: «Многие футболисты думают о других вещах, не о футболе»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о приоритетах футболистов.

«С теми футболистами, которые есть в «Реале», у клуба существует много возможностей побеждать. Я говорил им использовать возможности играть в футбол и не думать о других вещах. Потому что многие думают о других вещах.

Для меня самое главное – это то, как мы делаем свое дело в футболе. Добиться побед можно только с серьезным отношением к делу и много работая», – сказал Зидан.

Зидан возглавил «Реал» 11 марта.

Сегодня команда проделу первую тренировку под его руководством.

А Зидан точно победит и в этот раз?