Зидан: «Многие футболисты думают о других вещах, не о футболе»

Зидан поначитался на бомбардире новостей про "Краснодар" и его воспитанников и решил, что все в футболе такие неправильные..., бомбардир, хватит уже писать про Игнатьева и остальных каждые пол часа, а то Зидан весь Реал разгонит к чертям...
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о приоритетах футболистов.
«С теми футболистами, которые есть в «Реале», у клуба существует много возможностей побеждать. Я говорил им использовать возможности играть в футбол и не думать о других вещах. Потому что многие думают о других вещах.
Для меня самое главное – это то, как мы делаем свое дело в футболе. Добиться побед можно только с серьезным отношением к делу и много работая», – сказал Зидан.
- Зидан возглавил «Реал» 11 марта.
- Сегодня команда проделу первую тренировку под его руководством.
А Зидан точно победит и в этот раз?