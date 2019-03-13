Губернатор может отменить концерт «Ленинграда» на «Ростов Арене» из-за опасений за газон

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил, что может отказаться от выступления группы «Ленинград» на «Ростов Арене» из-за опасений за сохранность газона.

В октябре лидер группы Сергей Шнуров сообщил, что в этом году проведет тур по стадионам ЧМ-2018. Концерт на «Ростов Арене» запланирован на 13 сентября.

«На поле мы никому выступать не разрешим. Что касается «Ленинграда», то тут надо внимательно посмотреть. Не важно сколько там билетов уже продано.

После концерта Басты [состоялся на «Ростов Арене» в сентября прошлого года] газон пришлось красить, это факт. Мяч был зеленый от краски. «Спортс-Ин» (ФГУП «Спорт-Инжениринг», которое занимается управлением стадиона) желает заработать, особо не задумываясь о том, в каком состоянии оставит нам поле. Мы не против, но надо же сохранять его в нормальном состоянии.

Посмотрите на поле в Екатеринбурге. Не знаю, что на нем за мероприятия проводятся, но оно же в ужасном состоянии», – сказал Голубев .