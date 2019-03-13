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    Губернатор может отменить концерт «Ленинграда» на «Ростов Арене» из-за опасений за газон

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил, что может отказаться от выступления группы «Ленинград» на «Ростов Арене» из-за опасений за сохранность газона.

    В октябре лидер группы Сергей Шнуров сообщил, что в этом году проведет тур по стадионам ЧМ-2018. Концерт на «Ростов Арене» запланирован на 13 сентября.

    «На поле мы никому выступать не разрешим. Что касается «Ленинграда», то тут надо внимательно посмотреть. Не важно сколько там билетов уже продано.

    После концерта Басты [состоялся на «Ростов Арене» в сентября прошлого года] газон пришлось красить, это факт. Мяч был зеленый от краски. «Спортс-Ин» (ФГУП «Спорт-Инжениринг», которое занимается управлением стадиона) желает заработать, особо не задумываясь о том, в каком состоянии оставит нам поле. Мы не против, но надо же сохранять его в нормальном состоянии.

    Посмотрите на поле в Екатеринбурге. Не знаю, что на нем за мероприятия проводятся, но оно же в ужасном состоянии», – сказал Голубев .

    Источник: Donnews

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    13.03.2019 18:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 15 марта 2019, 08:07

      Опять новость про футбол!..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      ФЛОКИ76 15 марта 2019, 01:27

      Площадей мало ? Газоны убивать этими концертами

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9928

      Ковастер 14 марта 2019, 17:17

      Ростовчане просите своего Губернатора провести концерт в Краснодаре, вам не далеко приехать,на старом стадионе Кубань. ФК"Урожай" не собирает и тысячи зрителей, хоть Шнур покроет расходы на содержание концерта.

      1
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 14 марта 2019, 16:53

      Нихрена Голубев не отменит ,стадион еще не принадлежит, Ростову и клубу тоже))) жуем сопли дальше, а после этого басты поле спалил(((

      1
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 14 марта 2019, 00:23

      вообще, всю эту быдлоту нельзя пускать выступать на спортивных сооружениях!
      это - безсмысленные шоу, наркота и пьянь,, левое бабло, отупение, мерзость, беспредел и тупорылая толпа! Это -пропаганда идеологии правосеков и подобным им уродам . Одумайтесь!!!!
      Несовместимо со спортом, тем более с футболом!

      6
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > GoLenaStop 14 марта 2019, 17:19

      Согласен на все 100

      2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 13 марта 2019, 22:43

      Правильно!!! Этот Хренов Вася, пол стадиона разбомбил. Ещё шнура не хватало там. Пусть ищут другие площадки

      5
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > geroin161 15 марта 2019, 08:17

      А ты ещё раз внимательно Васины слова перечитай: «На поле мы никому выступать не разрешим. Что касается «Ленинграда», то тут надо внимательно посмотреть... ничего он не отменит((

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 марта 2019, 18:53

      артисты поле не испотят а стадо баранов пусть сидит на трибуне

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      Рейтинг: +1531

      klim2m > giluxa1963 14 марта 2019, 17:03

      Поасле басты поле спалили своей подсветкой артисты хреновы )))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 марта 2019, 18:40

      серия 2

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