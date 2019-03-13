Промес: «Я провел незабываемые годы в «Спартаке». Когда вспоминаю это время и чего я достиг, у меня мурашки по коже»

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес вспомнил время, проведенное в «Спартаке».

– Как вы оцениваете время в «Спартаке»?

– Незабываемые годы. Когда вспоминаю это время и чего я достиг, у меня до сих пор мурашки по коже. Я вырос как футболист и как человек, многому научился, завоевал множество трофеев. Это успешный период.

– Положительных во всех аспектах?

– Да, во всех аспектах.