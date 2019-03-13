Промес: «Я провел незабываемые годы в «Спартаке». Когда вспоминаю это время и чего я достиг, у меня мурашки по коже»

как же тебя не хватает, Квинси
Полузащитник «Севильи» Квинси Промес вспомнил время, проведенное в «Спартаке».
– Как вы оцениваете время в «Спартаке»?
– Незабываемые годы. Когда вспоминаю это время и чего я достиг, у меня до сих пор мурашки по коже. Я вырос как футболист и как человек, многому научился, завоевал множество трофеев. Это успешный период.
– Положительных во всех аспектах?
– Да, во всех аспектах.
- Голландец выступал за москвичей с 2014-го по 2018 год.
- Хавбек провел за красно-белых провел 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 результативные передачи.
- Со «Спартаком» Промес выиграл РПЛ в 2017 году и завоевал Суперкубок России.