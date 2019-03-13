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    Промес: «Я провел незабываемые годы в «Спартаке». Когда вспоминаю это время и чего я достиг, у меня мурашки по коже»

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес вспомнил время, проведенное в «Спартаке».

    – Как вы оцениваете время в «Спартаке»?

    – Незабываемые годы. Когда вспоминаю это время и чего я достиг, у меня до сих пор мурашки по коже. Я вырос как футболист и как человек, многому научился, завоевал множество трофеев. Это успешный период.

    – Положительных во всех аспектах?

    – Да, во всех аспектах.

    • Голландец выступал за москвичей с 2014-го по 2018 год.
    • Хавбек провел за красно-белых провел 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 результативные передачи.
    • Со «Спартаком» Промес выиграл РПЛ в 2017 году и завоевал Суперкубок России.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    13.03.2019 18:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +177

      miklos 13 марта 2019, 20:45

      как же тебя не хватает, Квинси

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 13 марта 2019, 20:36

      Антоха для нашего чемпа был уникумом.
      Удачи ему в Испании в дальнейшем.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 13 марта 2019, 20:16

      Особенно в Европе))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 марта 2019, 18:40

      Эх не хватает тебя Антоха!!!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 13 марта 2019, 18:40

      Мы скучаем, Антоха!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 марта 2019, 18:16

      Всё благодаря капитану,блестящему лидеру команды Денису Глушакову.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 13 марта 2019, 18:13

      Кумир КБ болельщиков ! Буду рад если вернется .

      5
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