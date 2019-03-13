УЕФА открыл дело против Неймара по итогам матча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»

УЕФА начал расследование на основании статьи 31 (3) дисциплинарного регламента в отношении нападающего «ПСЖ» Неймара в связи с заявлениями, сделанными им после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Парижане проиграли со счетом 1:3 и выбыли из турнира. На второй компенсированной минуте главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти в ворота французской команды после просмотра видеоповтора.

После окончания матча Неймар в своем инстаграме назвал решение Скомины позором.