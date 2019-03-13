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    УЕФА открыл дело против Неймара по итогам матча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»

    УЕФА начал расследование на основании статьи 31 (3) дисциплинарного регламента в отношении нападающего «ПСЖ» Неймара в связи с заявлениями, сделанными им после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    Парижане проиграли со счетом 1:3 и выбыли из турнира. На второй компенсированной минуте главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти в ворота французской команды после просмотра видеоповтора.

    После окончания матча Неймар в своем инстаграме назвал решение Скомины позором.

    • Ранее сообщалось, что бразильца могут дисквалифицировать на срок от одного до трех матчей.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    13.03.2019 17:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 13 марта 2019, 19:17

      хахах петушок расстроился)

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