Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА может дисквалифицировать Неймара за слова о судействе в матче с «МЮ»

    УЕФА может дисквалифицировать нападающего «ПСЖ» Неймара за его высказывание о судействе в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    После окончания матча бразилец в инстаграме раскритиковал бригаду арбитров во главе с Дамиром Скоминой, назвав позором пенальти, назначенный в ворота парижан на второй компенсированной минуте игры после просмотра видеоповтора.

    УЕФА может принять решение о возбуждении против футболиста дела на основании статьи 11 дисциплинарного кодекса, в которой говорится об «оскорблениях или любом другом поведении, которое нарушает основные правила поведения». Форварда могут отстранить на срок от одного до трех матчей Лиги чемпионов. Дисциплинарное заседание УЕФА состоится 28 марта.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2019 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 марта 2019, 20:25

      этому петушаре уже давно пора баклажанов в очко напихать!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 марта 2019, 17:10

      Очевидный пенальти не является позором, а вот симуляции, слёзы и безграничная жадность - это и есть позор

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      mishkahaker 7 марта 2019, 16:37

      Это правильно... Слишком рано этот кувыркашка возомнил о себе...Пусть присядет немного на землю и для начала выиграет что-то, а потом пи----т... Объективно до Месси и Рона ему еще (мягко говоря) очень далеко...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 7 марта 2019, 16:21

      ...слава Богу,Неймар не россиянин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 7 марта 2019, 16:15

      Теперь будет плохая служебная характеристика с занесением в личное дело, потом выговор, потом строгач и увольнение! И конец Неймара! И все его будут вспоминать только, как пижона...))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 7 марта 2019, 16:06

      Давно пора. А то вчера всех послал на ***.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11