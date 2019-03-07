УЕФА может дисквалифицировать Неймара за слова о судействе в матче с «МЮ»

УЕФА может дисквалифицировать нападающего «ПСЖ» Неймара за его высказывание о судействе в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

После окончания матча бразилец в инстаграме раскритиковал бригаду арбитров во главе с Дамиром Скоминой, назвав позором пенальти, назначенный в ворота парижан на второй компенсированной минуте игры после просмотра видеоповтора.

УЕФА может принять решение о возбуждении против футболиста дела на основании статьи 11 дисциплинарного кодекса, в которой говорится об «оскорблениях или любом другом поведении, которое нарушает основные правила поведения». Форварда могут отстранить на срок от одного до трех матчей Лиги чемпионов. Дисциплинарное заседание УЕФА состоится 28 марта.