Фердинанд: «Роналду – живой футбольный бог. То, что он делает – это безумие»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о выступлениях нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

«Роналду – живой футбольный бог. То, что он делает – это безумие. У него есть любой рекорд в Лиге чемпионов, который вы только можете представить», – сказал Фердинанд.

Вчера «Ювентус» благодаря хет-трику португальца обыграл «Атлетико» (3:0, первый матч – 0:2) в ответной встрече 1/8 финала ЛЧ и вышел в следующий раунд.