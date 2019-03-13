Фердинанд: «Роналду – живой футбольный бог. То, что он делает – это безумие»

Мы тоже оху..ли
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о выступлениях нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.
«Роналду – живой футбольный бог. То, что он делает – это безумие. У него есть любой рекорд в Лиге чемпионов, который вы только можете представить», – сказал Фердинанд.
Вчера «Ювентус» благодаря хет-трику португальца обыграл «Атлетико» (3:0, первый матч – 0:2) в ответной встрече 1/8 финала ЛЧ и вышел в следующий раунд.
- За свою карьеру Роналду провел в главном европейском клубном турнире 160 игр, забил 124 гола и сделал 44 результативные передачи.
- 34-летний футболист – пятикратный победитель Лиги чемпионов (один раз в составе «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом»).