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    Фердинанд: «Роналду – живой футбольный бог. То, что он делает – это безумие»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о выступлениях нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

    «Роналду – живой футбольный бог. То, что он делает – это безумие. У него есть любой рекорд в Лиге чемпионов, который вы только можете представить», – сказал Фердинанд.

    Вчера «Ювентус» благодаря хет-трику португальца обыграл «Атлетико» (3:0, первый матч – 0:2) в ответной встрече 1/8 финала ЛЧ и вышел в следующий раунд.

    • За свою карьеру Роналду провел в главном европейском клубном турнире 160 игр, забил 124 гола и сделал 44 результативные передачи.
    • 34-летний футболист – пятикратный победитель Лиги чемпионов (один раз в составе «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом»).

    Источник: Инстаграм Рио Фердинанда

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    13.03.2019 17:14
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 марта 2019, 21:30

      Мы тоже оху..ли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24279

      DOCTOR PENALTY 13 марта 2019, 19:22

      Нашему поколению повезло, что мы видим его вживую

      3
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