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    Игнатьев – о подаренном авто: «Наглая ложь и ересь. Пусть те, кто пишет подобное, засунет это куда-нибудь подальше»

    Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал информацию, что получил в подарок от некой группы людей автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей. Ранее об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.

    Вчера 20-летний футболист рассказал, что его перевели во вторую команду за отказ подписать новый контракт с клубом перед матчем 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

    – Мусаев на пресс-конференции сказал, что страницу с Игнатьевым они перевернули. Как думаете, что значат эти слова?

    – Лучше поинтересоваться у них, но эти слова можно трактовать по-разному. Что он имел в виду, я не знаю.

    – Мусаев жаловался, что клуб вложил в вас душу, а вы диктуете, какую хотите зарплату, и всe это из-за новых агентов.

    – Никаких денег и никаких новых агентов не было, ни о какой зарплате я тоже ничего не рассказывал. В первую очередь это была инициатива «Краснодара» провести эти непонятные переговоры перед матчем со «Спартаком».

    – Про отступные вы тоже ничего не говорили?

    – Я предложил им свою точку зрения по поводу отступных, но они на это сказали: «Условия здесь ставим мы».

    – Вы сказали, что у вас не было новых агентов, но ведь «ProSport Management» выпустил официальное заявление о расторжении отношений с вами.

    – Это правда. Я разорвал с ними контракт около месяца назад. Я говорю именно про новых агентов.

    – Так. Здесь тоже несовпадения. В околофутбольных кругах ходит информация, что вашими делами сейчас занимается Алан Агузаров…

    – Официально моими делами не занимается никто. Это всe на уровне слухов.

    – Но вы с ним знакомы?

    – Не готов комментировать.

    – Была информация, что новые агенты, ну или назовем их неофициальными представителями, предложили вам десять миллионов рублей и машину в подарок. Это так?

    – Это вообще наглая ложь и ересь. Никаких десяти миллионов и машины не было. Пусть те, кто пишет эту информацию, засунут еe куда-нибудь подальше. Не надо писать ложь.

    – Агент Сафонов предположил, что на ваши настроения могла повлиять зарплата новичка «Краснодара» Скопинцева. Это так?

    – Это его домыслы. Эти вещи никак не связаны. Это его личный контракт. Я никаких переговоров у клуба не просил вообще. Новый контракт предложил клуб.

    – Не боитесь, что фраза о перевeрнутой странице может означать для вас не самые приятные перспективы?

    – Я не переживаю, всe хорошо. Какие давать комментарии – это их дело.

    – А что можете ответить Мусаеву на слова о том, что в вас вложили душу?

    – Безусловно, они вложили в нас душу, но мы тоже полностью отдавались на тренировках, прошли не самый лeгкий путь. То, что мы приехали из каких-то маленьких городков, не значит, что мы не имеем какие-то свои права. С нами нельзя поступать, как со своими подчинeнными. Мы имеем право высказывать мнение, ведь мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться.

    Тут получается двоякая ситуация: то, что они нас вырастили и вложили в нас душу, никто не отрицает. Мы все за это благодарны! Мы тоже отдавали свою душу в каждой тренировке, в каждой игре. Было много непонятных ситуаций, но на поле мы отдавали себя полностью.

    – Как планируете дальше решать свой вопрос? Вряд ли «Краснодар-2» соответствует вашим амбициям.

    – Моя задача – тренироваться и не терять форму. «Краснодар-2» – хороший клуб, там можно тренироваться и прогрессировать. Чтобы быть в форме, надо работать и для себя. Только так.

    – Разговоров о будущем пока не было? Может, о других клубах?

    – Нет, пока ничего.

    – Готовы вернуться к диалогу с клубом?

    – Я готов и всегда открыт для диалога с «Краснодаром».

    Источник: «Чемпионат»

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    13.03.2019 16:55
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 14 марта 2019, 16:11

      Каждый прав со своей точке зрения, зря Краснодар засуетился за три года до окончания действующего контракта, это вообще какой то нонсенс.

      2
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 14 марта 2019, 10:59

      Ну я бы так поступил на месте Краснодара, играть отправил бы в Краснодар 2 где и числится, а по истечению договора отправил бы в Армию на годик)) кстати он наверное и не служил или по болезням всяким не годится ???

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 13 марта 2019, 23:22

      зазвездился малец! А что разве не краснодар тебя вырастил и душу вложил? воспитывал бы какой нибудь ГАЗМЯС так бы и просидел всю карьеру в третьем дивизионе и ни кто бы о тебе не знал

      1
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      Рейтинг: +876

      movie 13 марта 2019, 23:07

      Нобель запустил новую утятину под названием "инсайдеры" ииии полетели утки. передача пять минут, а бредятину месяц обсуждать будут

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 13 марта 2019, 22:45

      Какой то мутный Ваня !

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 марта 2019, 21:50

      Это ложь. Авто не подарили, я его сам купил)))

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 13 марта 2019, 21:13

      Зидан говоря что футболисты больше думают не о футболе о чем то таком тоже?

      11
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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 марта 2019, 18:51

      Парни а кто знает в академии Краснодара за деньги занимаются или за счёт клуба???????

      6
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > slavutiq70 13 марта 2019, 20:14

      Еще и стипендию получают.

      5
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > sochi-2013 13 марта 2019, 21:26

      Тогда вообще грех парням ,,,так себя вести,,,принесите сначала пользу клубу да себе сделай имя а большие контракты прейдут,,,,

      4
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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 марта 2019, 18:50

      Рано ребятки,,,вы на первое место деньги ставите и в итоге в 25 уже весь талант слит,,,,сейчас надо только об игре думать и делать имя себе,,,,а будет имя и большие деньги придут,,,,,

      7
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > slavutiq70 13 марта 2019, 20:15

      В футболе 25- это УЖЕ!

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 марта 2019, 18:34

      Игнатьев не прав. На его месте следовало подписать контракт именно на тех условиях, которые предложил Краснодар, при этом в контракте должна быть указана сумма, за которую Игнатьев может быть куплен другим клубом. Это было бы по-человечески для всех. Если бы не Краснодар - о футболере Игнатьеве никто бы никогда не узнал.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Бухбух 13 марта 2019, 18:50

      Так в этом и проблема ,зарплата у Игнатьева там смешная,а отступные наверняка запредельные.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9928

      Ковастер > александр п 13 марта 2019, 19:23

      500-700 тыщ. руб в месяц -это смешная зарплата, для двадцатилетнего парня? Ни чего себе у вас юмор. Действительно обхохочешься. А вы то сами сколько зарабатываете? наверняка 2-3 ляма в месяц?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ковастер 13 марта 2019, 19:37

      Всё познаётся в сравнении ,какая зарплата у 20 летнего Влашича не подскажешь? Зарабатывал я и больше ,но это причём,я не футболист.

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      Ковастер > александр п 13 марта 2019, 21:21

      А Влашичу уже 21и в этом году будет 22 , и трансферная стоимость его в 5 раз выше, и игр за основу он больше успел отбегать. А какая зарплата у двадцатилетнего слесаря, токаря, бетонщика, кафельщика, программиста, баскетболиста, фигуриста, водителя не подскажешь? А в двадцать лет ты мог больше чем пол ляма заработать?

      101
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      Рейтинг: +452

      тёска > Ковастер 13 марта 2019, 21:22

      Ему предложили 700 тыщ в неделю, у них зп по недельно

      0
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      Ковастер > тёска 13 марта 2019, 21:26

      Мусаев сказал в месяц 700 тыщ с поквартальным повышение, в зависимости от прогресса.

      101
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух > александр п 14 марта 2019, 05:07

      Чтобы что-то требовать надо отыграть год-два на высоком уровне, выиграть какой-нибудь трофей, или, к примеру, забить победный мяч в каком-нибудь суперматче. Интересно, а сам Игнатьев посчитал сколько Краснодар вложился в него за все эти годы.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ковастер 14 марта 2019, 06:54

      Люди в 20 лет и миллиарды зарабатывают,а студент в эти годы вообще может ничего не зарабатывать.Век футболиста короток и может оборваться в любой момент из-за травмы,так что если он сейчас не заработает.То к 30 годам вполне может стать нищим как большинство нашего населения.Потому что у него не образования не специальности.А программист к 30 годам может стать миллиардером.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Бухбух 14 марта 2019, 06:56

      Игнатьев ничего не требует,просто отказался подписывать изменение действующего контракта.

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      Рейтинг: +9928

      Ковастер > александр п 14 марта 2019, 09:06

      Ты предлагаешь платить всем молодым игрокам сразу по лимону? Я правильно понял? Не важно чего он уже добился? Если попал в основу - будьте добры на лимон раскошельтесь! А то мало ли что до 30 лет с ним случится? Да программист может стать и миллиардером , однако ему придётся по 16 часов в сутки сидеть у монитора , и жрать и спать на клавиатуре, и никто программисту авансом не будет платить. Сделал продукт - получил. Две три программы слетели в работе , и всё никто к нему больше не обратится. А тут бедный несчастный , и сделать ничего не успел и сравнивает свой оклад с теми ,кто уже в основе в крутых клубах. Его уровень пока что ФНЛ.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ковастер 14 марта 2019, 09:40

      Это рынок труда,цена на нём определяется балансом спроса и предложения.Клуб покупатель,футболист продавец.Клуб стремится купить подешевле,футболист стремится продать свои услуги подороже.Вот и всё .Выиграть или проиграть в этой ситуации могут обе стороны.Как в любом бизнесе.

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > александр п 14 марта 2019, 09:50

      Всё правильно. Клуб хотел предложить игроку переход в основу, игрок отказался. Считает что К2 хорошая команда с хорошими условиями для тренировок. Вот в ближайшие время он будет там играть , согласно действующему контракту.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > morgan59 14 марта 2019, 13:22

      Время покажет правильно Игнатьев поступил или нет.

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