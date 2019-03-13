Игнатьев – о подаренном авто: «Наглая ложь и ересь. Пусть те, кто пишет подобное, засунет это куда-нибудь подальше»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал информацию, что получил в подарок от некой группы людей автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей. Ранее об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.

Вчера 20-летний футболист рассказал, что его перевели во вторую команду за отказ подписать новый контракт с клубом перед матчем 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

– Мусаев на пресс-конференции сказал, что страницу с Игнатьевым они перевернули. Как думаете, что значат эти слова?

– Лучше поинтересоваться у них, но эти слова можно трактовать по-разному. Что он имел в виду, я не знаю.

– Мусаев жаловался, что клуб вложил в вас душу, а вы диктуете, какую хотите зарплату, и всe это из-за новых агентов.

– Никаких денег и никаких новых агентов не было, ни о какой зарплате я тоже ничего не рассказывал. В первую очередь это была инициатива «Краснодара» провести эти непонятные переговоры перед матчем со «Спартаком».

– Про отступные вы тоже ничего не говорили?

– Я предложил им свою точку зрения по поводу отступных, но они на это сказали: «Условия здесь ставим мы».

– Вы сказали, что у вас не было новых агентов, но ведь «ProSport Management» выпустил официальное заявление о расторжении отношений с вами.

– Это правда. Я разорвал с ними контракт около месяца назад. Я говорю именно про новых агентов.

– Так. Здесь тоже несовпадения. В околофутбольных кругах ходит информация, что вашими делами сейчас занимается Алан Агузаров…

– Официально моими делами не занимается никто. Это всe на уровне слухов.

– Но вы с ним знакомы?

– Не готов комментировать.

– Была информация, что новые агенты, ну или назовем их неофициальными представителями, предложили вам десять миллионов рублей и машину в подарок. Это так?

– Это вообще наглая ложь и ересь. Никаких десяти миллионов и машины не было. Пусть те, кто пишет эту информацию, засунут еe куда-нибудь подальше. Не надо писать ложь.

– Агент Сафонов предположил, что на ваши настроения могла повлиять зарплата новичка «Краснодара» Скопинцева. Это так?

– Это его домыслы. Эти вещи никак не связаны. Это его личный контракт. Я никаких переговоров у клуба не просил вообще. Новый контракт предложил клуб.

– Не боитесь, что фраза о перевeрнутой странице может означать для вас не самые приятные перспективы?

– Я не переживаю, всe хорошо. Какие давать комментарии – это их дело.

– А что можете ответить Мусаеву на слова о том, что в вас вложили душу?

– Безусловно, они вложили в нас душу, но мы тоже полностью отдавались на тренировках, прошли не самый лeгкий путь. То, что мы приехали из каких-то маленьких городков, не значит, что мы не имеем какие-то свои права. С нами нельзя поступать, как со своими подчинeнными. Мы имеем право высказывать мнение, ведь мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться.

Тут получается двоякая ситуация: то, что они нас вырастили и вложили в нас душу, никто не отрицает. Мы все за это благодарны! Мы тоже отдавали свою душу в каждой тренировке, в каждой игре. Было много непонятных ситуаций, но на поле мы отдавали себя полностью.

– Как планируете дальше решать свой вопрос? Вряд ли «Краснодар-2» соответствует вашим амбициям.

– Моя задача – тренироваться и не терять форму. «Краснодар-2» – хороший клуб, там можно тренироваться и прогрессировать. Чтобы быть в форме, надо работать и для себя. Только так.

– Разговоров о будущем пока не было? Может, о других клубах?

– Нет, пока ничего.

– Готовы вернуться к диалогу с клубом?

– Я готов и всегда открыт для диалога с «Краснодаром».