Арустамян: «Некая группа людей подарила Игнатьеву автомобиль за несколько миллионов рублей»

Комментатор Нобель Арустамян поделился подробностями ситуации с нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым.

Ранее стало известно, что 20-летний форвард отказался продлевать контракт с клубом. Руководство отправило его в дубль.

«Компания Prosport Management Германа Ткаченко не ведет дела Игнатьева. Как оказалось, некая группа людей, которая доподлинно неизвестна, агенты или теневые агенты, подарили ему автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей. Таким образом, они получили некое расположение парня. Игнатьев контракт с «Краснодаром» не подписывает, он в дубле и с новой машиной», – сообщил Арустамян.