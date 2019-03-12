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    Арустамян: «Некая группа людей подарила Игнатьеву автомобиль за несколько миллионов рублей»

    Комментатор Нобель Арустамян поделился подробностями ситуации с нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым.

    Ранее стало известно, что 20-летний форвард отказался продлевать контракт с клубом. Руководство отправило его в дубль.

    «Компания Prosport Management Германа Ткаченко не ведет дела Игнатьева. Как оказалось, некая группа людей, которая доподлинно неизвестна, агенты или теневые агенты, подарили ему автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей. Таким образом, они получили некое расположение парня. Игнатьев контракт с «Краснодаром» не подписывает, он в дубле и с новой машиной», – сообщил Арустамян.

    • Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
    • В этом розыгрыше РПЛ он забил четыре гола в 12 матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2019 00:54
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 14:56

      Вроде бы уже не мальчик а ведет себя не по взрослому. Пропадет парень.

      14
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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 12 марта 2019, 13:36

      Сейчас парню надо играть,,,,и делать себе имя а потом оно его не плохо кормить будет,,,,,а все эти скандалы в начале карьеры не к чему хорошему не приведут,,,,

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 12 марта 2019, 12:43

      Футболисты не виноваты в том, что они существуют и варятся в сложившейся искусственной гнилой финансовой системе. Кто бы сдесь отказался от нового автомобиля на халяву, или высокой зарплаты, которую им предлагают, они же не крадут эти деньги.

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 12 марта 2019, 10:39

      " И словно слухи тут и там ходят слухи по домам , а беззубые старухи их разносят по домам " )))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 12 марта 2019, 10:38

      посмотрим как у него дальше с футболом будет

      18
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 10:00

      Его трансфертная стоимость, наверное, копеечная. Летом выкупят.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > prezent2017 12 марта 2019, 10:12

      А кто сказал, что быки продадут? ))

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 12 марта 2019, 10:58

      Любой контракт можно разорвать,вопрос только в размере неустойки.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ufos73 12 марта 2019, 13:02

      А кто их спросит?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > александр п 12 марта 2019, 14:11

      Разорвать можно, но это еще ему самому боком выйти может, а продать насильно нет

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > prezent2017 12 марта 2019, 14:13

      Ну тогда я тебя, у твоей мамки ща выкуплю, ты уж точно копейки стоишь ))))))

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > prezent2017 12 марта 2019, 14:41

      Вот теперь его Краснодар точно за копейки не продаст,,,,

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 12 марта 2019, 14:45

      Всё зависит как контракт заключен,и как он будет играть.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 марта 2019, 09:46

      Шнобеля пора отправить в СИЗО Лефортово,ибо он знает подозрительно много.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Агасфер 12 марта 2019, 10:00

      Вместо Кокорина, а того отпустить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero > Агасфер 12 марта 2019, 10:23

      да он и там неплохо жить будет

      20
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 12 марта 2019, 09:26

      ну всё...пропал парень...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 марта 2019, 09:25

      да измените вы этот сраный лимит, столько уже игроков талантливых просрались из за него. Ну нет у большинства мозгов в этом возрасте, а если над ними алчные агентики берут контроль, то это тоже ничем хорошим не заканчивается т.к они все думают а сиюминутной выгоде. Альтернатива с большими бабками должна быть только Европа, чтобы там еще надо было доказать, что ты не российский паспортист поэтому и играл в РПЛ в составе.

      7
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > FanatSerj 12 марта 2019, 10:24

      еще играть толком не научился , а одни деньги на уме , которые только из-за лимита могут платить

      21
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      ...
      Рейтинг: +1320

      ruded > portero 12 марта 2019, 10:34

      вопрос в том, что - почему бы его не отпустить туда, где он желает играть? Если у него только деньги на уме, то долго не будет там, где деньги дают. А скорее всего, у некоторых клубов мнение, что игроки как крепостные, продавать как только надоест или станет звездой и под вниманием СМИ.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 08:37

      У нас в футбол приходят не для того, чтобы чего-то добиться в спортивном плане, а чтобы хорошо заработать и обеспечить себе материальное благополучие.

      24
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много > Рубик Докоян 12 марта 2019, 09:55

      Жаль, что такое стремление не приводит к хорошему спортивному результату...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Нас Много 12 марта 2019, 09:57

      К сожалению, эти два стремления редко коррелируют, особенно у нас в стране...

      17
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Нас Много 12 марта 2019, 10:25

      до первого хорошего контракта и прощай футбол, пошла гулянка

      17
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