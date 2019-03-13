El Confidencial: зарплата Зидана в «Реале» составит 12 миллионов в год

Поплыл Перес,попал на бабки.
Стала известна зарплата главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.
Как сообщает El Confidencial, мадридцы будут платить 46-летнему специалисту 12 миллионов евро в год плюс фиксированные дополнительные бонусы за достижения.
- Француз возглавил испанскую команду в понедельник, 11 марта, подписав трехлетний контракт.
- Зидан уже руководил «Реалом» с 2016-го по 2018-й год и привел его к победе в Примере и Лиге чемпионов (трижды).
Источник: El Confidencial
El Confidencial – испаноязычная общая информационная цифровая газета, специализирующаяся на экономических, финансовых и политических новостях. Была создана в качестве интернет-издания в 2001 году.