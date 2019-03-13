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    El Confidencial: зарплата Зидана в «Реале» составит 12 миллионов в год

    Стала известна зарплата главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

    Как сообщает El Confidencial, мадридцы будут платить 46-летнему специалисту 12 миллионов евро в год плюс фиксированные дополнительные бонусы за достижения.

    • Француз возглавил испанскую команду в понедельник, 11 марта, подписав трехлетний контракт.
    • Зидан уже руководил «Реалом» с 2016-го по 2018-й год и привел его к победе в Примере и Лиге чемпионов (трижды).

    Источник: El Confidencial

    El Confidencial – испаноязычная общая информационная цифровая газета, специализирующаяся на экономических, финансовых и политических новостях. Была создана в качестве интернет-издания в 2001 году.

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    13.03.2019 16:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3609

      александр п 13 марта 2019, 18:59

      Поплыл Перес,попал на бабки.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 марта 2019, 18:11

      зидан пришел ради родного клуба ...,а перес -бизнесчпок... умеет только деньги считать

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 марта 2019, 17:49

      Если ничего не путаю, у Моуринью в МЮ больше было.

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 13 марта 2019, 17:44

      Та.Ту. ,,нас не догонят,нас не догонят,,)))
      У нас Кокоша и Мамоша больше имеют...

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