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    Промес: «Почему переехал в Россию? В первую очередь, потому что это изменило мою жизнь в финансовом плане»

    Бывший полузащитник «Спартака», а ныне игрок «Севильи» Квинси Промес признался, что немаловажную роль в его переходе в московский клуб сыграли деньги.

    «Почему Россия? Интересный вопрос. Если начистоту, то в первую очередь потому, что это изменило мою жизнь в финансовом плане. Но еще и потому, что я хотел идти своим путем, не как все. И я хотел принять вызов. Я люблю преодолевать трудности.

    К тому же я подумал, что финансовая стабильность поможет мне полностью сосредоточиться на футболе. В итоге оказалось, что я сделал правильный выбор, поехав в Россию. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, я стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком Премьер-лиги. Оглядываясь назад, вижу, что все сделал верно», – сказал Промес.

    • Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» в 2014 году.
    • За москвичей голландец провел 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 результативные передачи.
    • В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России в 2017 году и завоевал Суперкубок страны.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    13.03.2019 16:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 14 марта 2019, 16:24

      да потому что РФЛ это трамплин для перехода в более сильный чемпионат

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 13 марта 2019, 22:46

      Скучно без тебя Антоха !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 марта 2019, 22:38

      Даже малые дети мечтают играть в рпл, чтобы купить родителям домик, и вообще всё купить )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 13 марта 2019, 20:35

      Честный ответ.
      Уважаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 марта 2019, 19:27

      Ну хоть честно признался, и на том спасибо. Все другие легионеры говорят о том, что им нравится Россия и люди здесь хорошие. А про деньги умалчивают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > BRO_football 13 марта 2019, 20:08

      Признался ? А он что это тщательно скрывал ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 13 марта 2019, 18:31

      Мне Промес нравился, баню любит, да как футболист отличный - удачи ему. Честный ответ, никто и не думал, что он в Россию приехал из-за большой любви к красно белым.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 18:25

      Ничего в этом плохого нет. Свои деньги он отрабатывал честным путем на футбольном поле. Его забитые мячи говорят об этом.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 марта 2019, 17:41

      В Севильи у Промеса не получается, нужно было перейти в Китай и там
      еще больше срубить денег, чем в России и Испании.

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 марта 2019, 17:38

      Ну прямо все сказал.. Не выдумывал, что с детства за Спартак..

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 марта 2019, 17:33

      большинство так и делают... только ширпотрЕба среди них много

      2
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