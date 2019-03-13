Промес: «Почему переехал в Россию? В первую очередь, потому что это изменило мою жизнь в финансовом плане»

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне игрок «Севильи» Квинси Промес признался, что немаловажную роль в его переходе в московский клуб сыграли деньги.

«Почему Россия? Интересный вопрос. Если начистоту, то в первую очередь потому, что это изменило мою жизнь в финансовом плане. Но еще и потому, что я хотел идти своим путем, не как все. И я хотел принять вызов. Я люблю преодолевать трудности.

К тому же я подумал, что финансовая стабильность поможет мне полностью сосредоточиться на футболе. В итоге оказалось, что я сделал правильный выбор, поехав в Россию. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, я стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком Премьер-лиги. Оглядываясь назад, вижу, что все сделал верно», – сказал Промес.