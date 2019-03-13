Кариус пожаловался на «Бешикташ» в ФИФА. Клуб не платит ему зарплату четыре месяца

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус обратился в ФИФА и потребовал принять меры против турецкого клуба.

По словам немца, стамбульцы не выплачивают ему зарплату в течение четырех месяцев.

Ранее главный тренер «черных орлов» Сенол Гюнеш обвинил вратаря в пропущенных голах в матче Суперлиги с «Коньяспором» (2:3).