Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кариус пожаловался на «Бешикташ» в ФИФА. Клуб не платит ему зарплату четыре месяца

    Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус обратился в ФИФА и потребовал принять меры против турецкого клуба.

    По словам немца, стамбульцы не выплачивают ему зарплату в течение четырех месяцев.

    Ранее главный тренер «черных орлов» Сенол Гюнеш обвинил вратаря в пропущенных голах в матче Суперлиги с «Коньяспором» (2:3).

    • Кариус перешел в «Бешикташ» из «Ливерпуля» прошлым летом на правах годичной аренды.
    • В текущем сезоне он провел за стамбульскую команду 26 матчей и пропустил 37 мячей.

    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2019 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +46

      Валентий 13 марта 2019, 22:46

      Всё они выплачивают. Он просто день зарплаты ПРОПУСКАЕТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 марта 2019, 19:38

      кидалово?! от турков ожидаемо........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 марта 2019, 18:38

      Конкуренцию Кариусу по косякам может составить только Лодыгин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 марта 2019, 17:13

      а он спецом косячит))))) типа нате вам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 13 марта 2019, 16:51

      Как работаешь, так и получаешь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11