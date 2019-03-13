Кариус пожаловался на «Бешикташ» в ФИФА. Клуб не платит ему зарплату четыре месяца

Всё они выплачивают. Он просто день зарплаты ПРОПУСКАЕТ
Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус обратился в ФИФА и потребовал принять меры против турецкого клуба.
По словам немца, стамбульцы не выплачивают ему зарплату в течение четырех месяцев.
Ранее главный тренер «черных орлов» Сенол Гюнеш обвинил вратаря в пропущенных голах в матче Суперлиги с «Коньяспором» (2:3).
- Кариус перешел в «Бешикташ» из «Ливерпуля» прошлым летом на правах годичной аренды.
- В текущем сезоне он провел за стамбульскую команду 26 матчей и пропустил 37 мячей.