Тухель: «Каждый хочет иметь в команде Мбаппе и Неймара»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что не беспокоится по поводу будущего в парижском клубе нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

Специалист прокомментировал слова президента «Реала» Флорентино Переса, который сказал, что хотел бы видеть в Мадриде обоих этих футболистов.

«Это нормально, потому что все хотят, чтобы Неймар, Мбаппе, Верратти или Маркиньос были у них команде. Меня это не беспокоит.

Они лучшие футболисты, но они наши футболисты. И это самое главное», – сказал Тухель.