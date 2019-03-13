Тухель: «Каждый хочет иметь в команде Мбаппе и Неймара»

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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что не беспокоится по поводу будущего в парижском клубе нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.
Специалист прокомментировал слова президента «Реала» Флорентино Переса, который сказал, что хотел бы видеть в Мадриде обоих этих футболистов.
«Это нормально, потому что все хотят, чтобы Неймар, Мбаппе, Верратти или Маркиньос были у них команде. Меня это не беспокоит.
Они лучшие футболисты, но они наши футболисты. И это самое главное», – сказал Тухель.
- В этом сезоне Неймар провел за парижан 23 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
- На счету Мбаппе 29 мячей и 15 передач в 33-х встречах.