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    Тухель: «Каждый хочет иметь в команде Мбаппе и Неймара»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что не беспокоится по поводу будущего в парижском клубе нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

    Специалист прокомментировал слова президента «Реала» Флорентино Переса, который сказал, что хотел бы видеть в Мадриде обоих этих футболистов.

    «Это нормально, потому что все хотят, чтобы Неймар, Мбаппе, Верратти или Маркиньос были у них команде. Меня это не беспокоит.

    Они лучшие футболисты, но они наши футболисты. И это самое главное», – сказал Тухель.

    • В этом сезоне Неймар провел за парижан 23 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
    • На счету Мбаппе 29 мячей и 15 передач в 33-х встречах.

    Источник: Goal

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    13.03.2019 14:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -25

      vadimseleznyov 13 марта 2019, 17:05

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://tok.pw/sportmen

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 16:29

      Вдвоем они будут стоить почти пол миллиарда.

      2
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      Рейтинг: +24279

      DOCTOR PENALTY 13 марта 2019, 16:08

      Мбаппе пока держится, а вот Неймар уже протух в твоём клубе.

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