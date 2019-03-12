Перес – о возможных трансферах Роналду, Неймара и Мбаппе в «Реал»

У Зидана есть авторитет и он в состоянии сделать несколько громких приобретений.
Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о возможных трансферных приобретениях клуба после назначения Зинедина Зидана главным тренером.
Болельщики на сегодняшней презентации французского специалиста спросили Переса о Криштиану Роналду, Килиане Мбаппе и Неймаре.
– Сможете ли вы убедить вернуться в клуб Роналду, как убедили Зидана?
– Криштиану там, где он есть, и у него все хорошо.
– Попытаетесь ли купить Мбаппе?
– Зидан – француз, как и Мбаппе, верно? Возможно, он сумеет что-то сделать.
– Неймар или Мбаппе?
– Оба.
- Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года за 100 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Мбаппе – 200 миллионов, Неймара – 180 миллионов.
О том, как «Реал» выживал без Зидана, мы рассказывали осенью в подкасте «Скинь мяч». Еще там про проблемы «МЮ» и «Баварии». Вот:
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