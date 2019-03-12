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    Перес – о возможных трансферах Роналду, Неймара и Мбаппе в «Реал»

    Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о возможных трансферных приобретениях клуба после назначения Зинедина Зидана главным тренером.

    Болельщики на сегодняшней презентации французского специалиста спросили Переса о Криштиану Роналду, Килиане Мбаппе и Неймаре.

    – Сможете ли вы убедить вернуться в клуб Роналду, как убедили Зидана?

    – Криштиану там, где он есть, и у него все хорошо.

    – Попытаетесь ли купить Мбаппе?

    – Зидан – француз, как и Мбаппе, верно? Возможно, он сумеет что-то сделать.

    – Неймар или Мбаппе?

    – Оба.

    • Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года за 100 миллионов евро.
    • Рыночная стоимость Мбаппе – 200 миллионов, Неймара – 180 миллионов.

    О том, как «Реал» выживал без Зидана, мы рассказывали осенью в подкасте «Скинь мяч». Еще там про проблемы «МЮ» и «Баварии». Вот:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Cadenaser

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    12.03.2019 01:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 15:08

      У Зидана есть авторитет и он в состоянии сделать несколько громких приобретений.

      1
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      Рейтинг: +144

      Glebson 12 марта 2019, 13:02

      Мадриду нужен молодой лидер в атаку — Мбаппе, и хороший центральный защитник для ротации.

      0
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      Рейтинг: +259

      professor13 12 марта 2019, 11:09

      не думаю что псж отпустит обоих,даже одного перетащить будет проблемой

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 марта 2019, 10:55

      Мбаппе , канте , азард.
      И у РЕАЛА будет все

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +126

      ТАРО 12 марта 2019, 10:12

      а ты попробуй с теми что есть в команде, а не купите того или иного

      2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 12 марта 2019, 09:29

      Начинается обещание с золотыми гороми

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 08:42

      Борьба на трансферном рынке будет не менее жаркой, чем за победу в ЛЧ...

      5
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      Рейтинг: +906

      Football06 12 марта 2019, 08:07

      Фигня это всё Реал максимум 2 игрока купит одного в атаку и в опорника Канте точно так как ковачич и Жоржиньо есть у Челси за хорошую сумму те скинут Канте ,а В атаку думаю один из Неймар Мбаппе ..но думаю на них тратится не будут ,так как сумма огромная и плюс скорее всего купит Молодую Звезду ну например из того же МЮ рэшфорд таких имеется ввиду не именно его )))

      4
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Football06 12 марта 2019, 08:54

      Реалу . достаточно купить Мбаппе и Гризманна -и всё будет НОРМ !

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Football06 12 марта 2019, 10:04

      ну канте и мбаппе уже не слабо если бы. Плюс реал уже ****** звезду с бразили "родриго" вроде, типа винисиуса

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > САДЫЧОК 14 марта 2019, 20:07

      Норм? Это как ? Много забивать не главное ,у ПСЖ есть Мбаппе Кавани и Неймар запас тоже не слабый забивать умеют а толку? Забивают всяким Лилям Бордо и Мец ,а в ЛЧ уже важна сила команды , у ПСЖ сильные игроки но не команда как говорил Балотелли .Толку от твоей атаки если защиты дырявая ! Тем более не известно как все эти топы будут вместе играть . Важна команда и каждый игрок в ней а пока будет такая суматоха как с Роналду это не команда это лишь сбор средних игроков с Лидером впереди .без лидера полный ноль что доказал этот сезон ,можно в плей-офф потерять одного из-за травмы а другого за счёт перебора жк и всё .поэтому очень важен сам командный дух и вообще сама команда должна надеяться на всех а не на одного игрока

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 14 марта 2019, 20:09

      Да Вини отличная покупка как по мне ,но зелёный ещё нужен ему Друг чтоб была связка какая нибудь а так толку от его кроссов все 90 минут ,По мне так Ему нужен не слабый но опытный игрок который так же покажет ,а если покупать то только в Аякс ,чем 200-300 за Мбаппе или Неймара лучше оттуда и защитника и полузащитника и Напа можно взять молодых хороших

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 12 марта 2019, 07:38

      Ну я все понимаю,про Роналду совсем мир со всем мир с ума сошел

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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 12 марта 2019, 07:17

      Ну мне кажется атака на обоих будет со стороны Реала+на качественного опорника , да и вообще ТО летнее скорее будет сумасшедшим

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