Перес – о возможных трансферах Роналду, Неймара и Мбаппе в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о возможных трансферных приобретениях клуба после назначения Зинедина Зидана главным тренером.

Болельщики на сегодняшней презентации французского специалиста спросили Переса о Криштиану Роналду, Килиане Мбаппе и Неймаре.

– Сможете ли вы убедить вернуться в клуб Роналду, как убедили Зидана?

– Криштиану там, где он есть, и у него все хорошо.

– Попытаетесь ли купить Мбаппе?

– Зидан – француз, как и Мбаппе, верно? Возможно, он сумеет что-то сделать.

– Неймар или Мбаппе?

– Оба.

Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года за 100 миллионов евро.

Рыночная стоимость Мбаппе – 200 миллионов, Неймара – 180 миллионов.

О том, как «Реал» выживал без Зидана, мы рассказывали осенью в подкасте «Скинь мяч». Еще там про проблемы «МЮ» и «Баварии». Вот:

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