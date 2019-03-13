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    Мусаев – об Игнатьеве: «Это типичная история для России. Особенно в период лимита»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о причинах перевода нападающего Ивана Игнатьева во вторую команду.

    Ранее игрок сообщил, что отказался продлевать контракт, после чего его отправили в «Краснодар-2».

    «Насчет Игнатьева, хочу закрыть тему и ответить на это последний раз. В контрактах нет проблем. Есть проблема в том, что Иван Игнатьев, которого клуб воспитывал семь лет, давали ему шанс… У него появились в последнее время агенты, которые дали ему большие деньги. Футболист решил нам рассказать, какая будет у него зарплата, какие отступные, как вообще мы должны вести себя со своими воспитанниками.

    Это типичная история для России. Их было уже много, будет ещe больше. Особенно в период лимита. Это нормально, только не в футбольном клубе «Краснодар». Это нормально. Мы эту страницу перевернули, думаем только о футболе», – сказал Мусаев.

    • В этом сезоне Игнатьев провел за «Краснодар» 21 матч, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
    • Текущий контракт 20-летнего футболиста рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2019 13:39
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +148

      Aviator 13 марта 2019, 20:12

      Дурачок, лимит здесь ни при чём. Всё дело в хищном оскале капитализма и его рабов, барыг и приживал.

      0
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      Рейтинг: +9928

      Ковастер 13 марта 2019, 19:57

      Я всегда был сторонником лимита. Я всегда был защитником наших мальчишек. Однако я сильно заблуждался.

      15
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2019, 18:42

      пока будет лимит всё будет также и хуже

      0
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      Рейтинг: -25

      vadimseleznyov 13 марта 2019, 17:05

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/menblog

      -1
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 марта 2019, 16:50

      Если его не подписать сейчас, то, боюсь, вскоре он уже будет как рыба второй свежести.

      0
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 13 марта 2019, 16:17

      Задурили юную голову в начале карьеры, вполне себе допускаю, что у них и лицензии-то должной нет, раз они с клубом не контактируют. Ну, а Ванечке для начала нужно 7 лет академии "отработать", а потом на Скопинцева кивать. Вот и доказывай на поле, что лучше, а не в кабинете.

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 13 марта 2019, 16:07

      А в дубле можно и загнуться, и уже через пару лет никто и не вспомнит, что был такой игрок!!

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > SIRIUS 2002 13 марта 2019, 16:36

      Уйдёт в первое же трансферное окно.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 13 марта 2019, 16:53

      Он не уйдёт, если его не продадут, а оснований досрочно расторгнуть контракт в одностороннем порядке у него нет.

      15
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      Рейтинг: +9928

      Ковастер > александр п 13 марта 2019, 19:55

      Он уже ушёл в К2. выходит на замену.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 13 марта 2019, 20:02

      Если в контракте не прописаны отступные,то это кабала.Тем не менее такие контракты разрываются.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 13 марта 2019, 20:30

      Саша, контракты одной из сторон могут быть расторгнуты в одностороннем порядке, если одна из сторон не выполняет свои обязательства по контракту. Ты со мной давно общаешься. В вопросах, медицины, спорта, юриспруденции со мной бесполезно спорить, это как второразряднику играть в шахматы с гроссмейстером. Если ты работодатель, то эти вещи должен сам знать и без тех юристов бездарей, если они есть у тебя в штате. Игнатьеву зарплата выплачивается регулярно и без задержек, он тренируется и выступает за "Краснодар"-2 и так далее. Клуб свои обязательства по действующему контракту выполняет. И у игрока нет оснований на досрочное расторжение контракта. Судя по событиям и самому молодому игроку, который заключил контракт бог знает когда, там нет никаких отступных. Поэтому клуб и Галицкий в частности так себя ведут со своими воспитанниками: Сафоновым, Игнатьевым и Шапи. ( пишу его короткое имя, чтобы быстрей было )

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 14 марта 2019, 06:36

      Исхожу из практики,было несколько случаев когда футболисты покидали клуб несмотря на действующий контракт.И играли потом за другие клубы.Судебную практику по этой теме не знаю абсолютно.Но про краснодарские суды наслышан.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 марта 2019, 16:06

      Свои воспитанники есть и у других клубов, но там не предлагают им такие контракты, когда по действующему контракту ещё играть 3 года, а тут подсовывают новый долгосрочный контракт на смешных условиях для игрока. Он вправе решать подписывать его или нет на таких условиях и выдвигать свои требования по контракту.

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      Рейтинг: +9928

      Ковастер > Рубик Докоян 13 марта 2019, 19:53

      700 тыщ в месяц -это смешные условия??? Ни чего себе у вас юмор , я и в правду обхохотался. Простите за вопрос, а за что платить больше? За перспективу??? Может он стал в первом круге лучшим бомбардиром, и успел поиграть за сборную, и там пару голов забил? Он не отыграл ни одного полного матча и забил всего 4 гола. Это что великие заслуги??

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > gosproektikabinet 13 марта 2019, 20:09

      Сынок, когда ко мне заходишь с вопросом, то приготовь тетрадь и ручку для конспекта. Когда будешь хоть немного владеть матчастью, то и таких вопросов задавать не будешь. Галицкий -- не бедный родственник, а миллиардер и в бизнесе не пэтэушник, как ты в футболе, но здесь, он по многим позициям не прав. Тебе и остальным не дано понять, по этому общайтесь между собой. По прошествии времени, я вам напомню, кто, что, где, как и почему...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Ковастер 13 марта 2019, 20:17

      Я уже тебе вчера объяснял, а ты всё за своё. Это для нас и абсолютного большинства людей страны космические деньги, но не для наших футболёров. Я апеллирую их цифрами и понятиями, как и реалиями получаемыми ими денег. Эти деньги получают и пэтэушники на Матч ТВ из числа комментаторов. Для тебя и остальных, мой мем ПТУ это не те, кто закончил профессионально-техническое училище, а профессионально-тупые... Ну, а на "У" у нас слов много, любое можешь подставить. И у меня их несколько от непечатных, до вполне употребляемых...

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      Рейтинг: +24279

      DOCTOR PENALTY 13 марта 2019, 16:03

      Только бы не получился второй Дзюба...***

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 марта 2019, 16:02

      Маладой ты исчо! Игнатьев-это детонатор,мина рванёт попозже! А морализаторствовать в мире шоу-футбола,презревшего все рамки приличия в стране с небогатым населением,вообще удивительно хамство. ВЫ все давно живёте в параллельной нам реальности,где "правые и виноватые" для нас одинаковы.

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