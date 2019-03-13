Мусаев – об Игнатьеве: «Это типичная история для России. Особенно в период лимита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о причинах перевода нападающего Ивана Игнатьева во вторую команду.

Ранее игрок сообщил, что отказался продлевать контракт, после чего его отправили в «Краснодар-2».

«Насчет Игнатьева, хочу закрыть тему и ответить на это последний раз. В контрактах нет проблем. Есть проблема в том, что Иван Игнатьев, которого клуб воспитывал семь лет, давали ему шанс… У него появились в последнее время агенты, которые дали ему большие деньги. Футболист решил нам рассказать, какая будет у него зарплата, какие отступные, как вообще мы должны вести себя со своими воспитанниками.

Это типичная история для России. Их было уже много, будет ещe больше. Особенно в период лимита. Это нормально, только не в футбольном клубе «Краснодар». Это нормально. Мы эту страницу перевернули, думаем только о футболе», – сказал Мусаев.