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    Де Брюйне: «В детстве болел за «Ливерпуль», нравились Оуэн, Зидан и Роналдиньо»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал, какую команду поддерживал в детстве и кем из футболистов восхищался.

    «В детстве я был фанатом «Ливерпуля». Моя семья жила в Англии. Они все болели за «Ливерпуль», поэтому я тоже стал их болельщиком. Мне нравился Майкл Оуэн, потому что я был таким же маленьким и быстрым, как он. Я сравнивал себя с ним в то время. А еще мне нравились Зинедин Зидан и Роналдиньо», – цитирует бельгийца Goal.com.

    • В течение карьеры де Брюйне выступал за «Генк», «Челси», «Вердер», «Вольфсбург» и «Манчестер Сити».
    • В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл 23 матча в составе «горожан», забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    13.03.2019 11:55
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