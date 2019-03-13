Де Брюйне: «В детстве болел за «Ливерпуль», нравились Оуэн, Зидан и Роналдиньо»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал, какую команду поддерживал в детстве и кем из футболистов восхищался.

«В детстве я был фанатом «Ливерпуля». Моя семья жила в Англии. Они все болели за «Ливерпуль», поэтому я тоже стал их болельщиком. Мне нравился Майкл Оуэн, потому что я был таким же маленьким и быстрым, как он. Я сравнивал себя с ним в то время. А еще мне нравились Зинедин Зидан и Роналдиньо», – цитирует бельгийца Goal.com.