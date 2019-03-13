AS: «Реал» на этой неделе контактировал с агентом Икарди

О, начинается... Икарди , Азар, Мбаппе итд... Бан на трансферы как хотят сделать для Челси, Сити итд... Вот тогда и поглядим что представляет из себя Реал... Хотя о чем это я, Перес уже давно все купил, Инфантино его близкий друг.
«Реал» не утратил интерес к форварду «Интера» Мауро Икарди, сообщает AS со ссылкой на Tuttomercatoweb.
По информации источника, в минувший понедельник представители мадридского клуба контактировали с агентом и женой аргентинца Вандой Нарой.
В ходе переговоров супруге Икарди дали понять, что «Реал» готов перебить предложение «Наполи» по условиям личного контракта (зарплата девять миллионов евро + два миллиона в виде бонусов).
- В понедельник «Реал» объявил о возвращении на тренерский мостик Зинедина Зидана. Президент клуба Флорентино Перес пообещал французу три топ-трансфера.
- Икарди не выходит на поле с 9 февраля из-за травмы колена. Его контракт с миланцами рассчитан до лета 2021 года.