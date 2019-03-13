AS: «Реал» на этой неделе контактировал с агентом Икарди

«Реал» не утратил интерес к форварду «Интера» Мауро Икарди, сообщает AS со ссылкой на Tuttomercatoweb.

По информации источника, в минувший понедельник представители мадридского клуба контактировали с агентом и женой аргентинца Вандой Нарой.

В ходе переговоров супруге Икарди дали понять, что «Реал» готов перебить предложение «Наполи» по условиям личного контракта (зарплата девять миллионов евро + два миллиона в виде бонусов).