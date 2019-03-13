Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    AS: «Реал» на этой неделе контактировал с агентом Икарди

    «Реал» не утратил интерес к форварду «Интера» Мауро Икарди, сообщает AS со ссылкой на Tuttomercatoweb.

    По информации источника, в минувший понедельник представители мадридского клуба контактировали с агентом и женой аргентинца Вандой Нарой.

    В ходе переговоров супруге Икарди дали понять, что «Реал» готов перебить предложение «Наполи» по условиям личного контракта (зарплата девять миллионов евро + два миллиона в виде бонусов).

    • В понедельник «Реал» объявил о возвращении на тренерский мостик Зинедина Зидана. Президент клуба Флорентино Перес пообещал французу три топ-трансфера.
    • Икарди не выходит на поле с 9 февраля из-за травмы колена. Его контракт с миланцами рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2019 11:35
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 13 марта 2019, 17:19

      О, начинается... Икарди , Азар, Мбаппе итд... Бан на трансферы как хотят сделать для Челси, Сити итд... Вот тогда и поглядим что представляет из себя Реал... Хотя о чем это я, Перес уже давно все купил, Инфантино его близкий друг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      vadimseleznyov 13 марта 2019, 17:05

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 13 марта 2019, 16:40

      Игрок... ну скажем так, лучше чем никого не купить в качестве ЦН, он хорош, но далеко не идеальный выбор. Но учитывая возможности кого-то пригласить, то икарди хотя бы реальный вариант, в отличии от кейна того же.
      Ну и икарди 26 лет всего. Не плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 13 марта 2019, 15:28

      Да на*** он там не нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 13 марта 2019, 15:00

      Мало ли кто контактирует с Вандой. Это не обязательно по поводу трансферов:)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 14:17

      В Реале его капризов не потерпят.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > zigbert 13 марта 2019, 14:43

      капризов его жены...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > 84aivengo 13 марта 2019, 14:50

      Конечно жена здесь играет главную роль.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11