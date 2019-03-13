«Атлетико» при Симеоне проиграл командам Роналду все противостояния в плей-офф ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дома разгромил «Атлетико» со счетом 3:0 и, несмотря на поражение в первой игре (0:2), пробился в следующую стадию турнира.

Как сообщает Opta, мадридцы после прихода на тренерский мостик Диего Симеоне пять раз встречались с командами Криштиану Роналду в плей-офф ЛЧ и неизменно проигрывали.

До сегодняшнего дня португалец четырежды выбивал «Атлетико» из турнира в составе «Реала». Это происходило в 2014-м (финал), 2015-м (1/4 финала), 2016-м (финал) и 2017-м (1/2 финала) годах.