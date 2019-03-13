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    «Атлетико» при Симеоне проиграл командам Роналду все противостояния в плей-офф ЛЧ

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дома разгромил «Атлетико» со счетом 3:0 и, несмотря на поражение в первой игре (0:2), пробился в следующую стадию турнира.

    Как сообщает Opta, мадридцы после прихода на тренерский мостик Диего Симеоне пять раз встречались с командами Криштиану Роналду в плей-офф ЛЧ и неизменно проигрывали.

    До сегодняшнего дня португалец четырежды выбивал «Атлетико» из турнира в составе «Реала». Это происходило в 2014-м (финал), 2015-м (1/4 финала), 2016-м (финал) и 2017-м (1/2 финала) годах.

    • Роналду оформил хет-трик в матче с «Атлетико».
    • Всего в ворота команды Симеоне форвард забил 25 голов. Для этого ему потребовалось 32 игры.

    Источник: Opta

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    13.03.2019 10:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 марта 2019, 15:27

      Любовница Роналду Атлетико Мадрид, каждый раз он её тра...ет из за всех сил

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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 13 марта 2019, 10:32

      У Роналду просто «страсть» больше;)

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