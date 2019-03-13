Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Невеста Роналду: «Бог благоволит тебе, потому что мир футбола – твой»

    Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, отреагировала на крупную победу туринцев в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

    «Эти 3:0 никто не украдет. Ты заслужил это, и дело не только в сегодняшнем хет-трике. Ты заслужил это своей преданностью и всем тем, что даешь своему клубу. Ты ведешь за собой партнеров и тренера. Мы восхищаемся тобой и поддерживаем каждый день. Карма существует. Бог об этом знает и благоволит тебе, потому что мир футбола – твой. Мы любим тебя. Криштианиту, Матео, Ева, Алана, Джорджина», – написала Родригес в инстаграме, прикрепив детскую фотографию 34-летнего португальца.

    • Роналду забивали свои голы на 27-й, 49-й и 86-й минутах матча. Первые два мяча он забил головой, а третий – с пенальти.
    • Всего в текущем сезоне форвард забил 24 гола и сделал 12 результативных передач в 36 матчах.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: инстаграм Джорджины Родригес

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2019 09:48
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87

      CMRDSA7 13 марта 2019, 17:53

      Отличные слова любящей невесты!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 13 марта 2019, 12:36

      Какая по счету невеста???

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 13 марта 2019, 10:55

      Какие слова ёшкин кот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 марта 2019, 10:24

      Она уже парочку родила от него и до сих пор невеста?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Dellleone 13 марта 2019, 10:35

      Свадьбы не было - значит невеста. В Европе это нормально когда с 10летними детьми все ещё не поженились

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11