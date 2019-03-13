Невеста Роналду: «Бог благоволит тебе, потому что мир футбола – твой»

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, отреагировала на крупную победу туринцев в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Эти 3:0 никто не украдет. Ты заслужил это, и дело не только в сегодняшнем хет-трике. Ты заслужил это своей преданностью и всем тем, что даешь своему клубу. Ты ведешь за собой партнеров и тренера. Мы восхищаемся тобой и поддерживаем каждый день. Карма существует. Бог об этом знает и благоволит тебе, потому что мир футбола – твой. Мы любим тебя. Криштианиту, Матео, Ева, Алана, Джорджина», – написала Родригес в инстаграме, прикрепив детскую фотографию 34-летнего португальца.

Роналду забивали свои голы на 27-й, 49-й и 86-й минутах матча. Первые два мяча он забил головой, а третий – с пенальти.

Всего в текущем сезоне форвард забил 24 гола и сделал 12 результативных передач в 36 матчах.