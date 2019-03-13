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    Симеоне – о жесте Роналду: «Он так же, как я, старался показать характер»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о жесте нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который после третьего гола в ворота мадридцев схватил себя за пах.

    Три недели назад в первом матче между командами аргентинский специалист аналогичным образом отпраздновал взятие ворот туринцев.

    «Роналду – лучший игрок в мире, и он способен выдавать такую игру в больших матчах. Он видел, что я сделал на «Ванда Метрополитано», и так же, как я, старался показать характер», – сказал Симеоне.

    • 34-летний Роналду оформил хет-трик в матче с «Атлетико».
    • Симеоне за его жест в первой игре оштрафовали на 20 тысяч евро.

    Источник: Football Italia

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    13.03.2019 08:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 13 марта 2019, 19:58

      у Роналду яйца оказались круче)))

      2
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 13 марта 2019, 16:16

      Да уж, приложить руки к чреслам - невероятно сильный способ показать характер...

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 13 марта 2019, 14:58

      Вернул должок!))

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 13:53

      На этом пора бы уж и закончить обмен такими жестами.

      3
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 марта 2019, 12:35

      Характер одинаковые,а по масштабы (размер) разные

      0
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 13 марта 2019, 09:34

      Видимо у латиносов характер находится в районе паха...

      3
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 13 марта 2019, 09:23

      Ещё раз посмотрел лучшие моменты матча, и походу вспомнил "игру" наших "заслуженных мастеров"(!!!). Чуть не сблеванул прямо на комп.

      7
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 13 марта 2019, 09:07

      Симеоне видимо забыл, что раунд состоит из двух матчей. Роналду ему это напомнил

      3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 марта 2019, 08:47

      нет дружок, он показал лично тебе, что твой гребаный антифутбол никогда не будет побеждать. ишь ты чего захотел - выстроить 11 человек и пускай отбивают куда попало, ну вот теперь и хавайте. просто жалко Гризмана, что проводит свои лучшие годы в такой помойке

      13
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > Dizayner 13 марта 2019, 09:01

      Полностью согласен. Рано радовался. Действительно жалко Гризмана...

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Дима Цэ 13 марта 2019, 09:07

      даже перед началом матча у него такая довольная физиономия была, типа все, дело в шляпе. он эту игру еще долго вспоминать будет))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Dizayner 13 марта 2019, 09:58

      лучше этот кошмар ему поскорее забыть

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Dizayner 13 марта 2019, 11:43

      Вот вот, Гризману давно надо было свалить оттуда. Хоть за сборную есть трофей. В Атлетико ловить уже нечего.

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      Рейтинг: +1126

      richi > Dizayner 13 марта 2019, 14:55

      Не жалко Гризмана.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > richi 13 марта 2019, 17:07

      ну почему же? игрок то он хороший

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