Симеоне – о жесте Роналду: «Он так же, как я, старался показать характер»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о жесте нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который после третьего гола в ворота мадридцев схватил себя за пах.

Три недели назад в первом матче между командами аргентинский специалист аналогичным образом отпраздновал взятие ворот туринцев.

«Роналду – лучший игрок в мире, и он способен выдавать такую игру в больших матчах. Он видел, что я сделал на «Ванда Метрополитано», и так же, как я, старался показать характер», – сказал Симеоне.