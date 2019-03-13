Гризманн: «Ювентус» был сильнее нас во всех аспектах, Роналду – великий игрок»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился впечатлениями после крупного поражения своей команды от «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это неудачный вечер для нас. Мы все упростили для «Ювентуса». Все мы разочарованы, так как сыграли плохо. Я первый должен сказать, что сделал недостаточно. Нам не хватало темпа, а «Ювентус» был сильнее во всех аспектах.

Роналду – великий игрок. У него было три момента, и он забил три гола», – сказал Гризманн.