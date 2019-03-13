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    Гризманн: «Ювентус» был сильнее нас во всех аспектах, Роналду – великий игрок»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился впечатлениями после крупного поражения своей команды от «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Это неудачный вечер для нас. Мы все упростили для «Ювентуса». Все мы разочарованы, так как сыграли плохо. Я первый должен сказать, что сделал недостаточно. Нам не хватало темпа, а «Ювентус» был сильнее во всех аспектах.

    Роналду – великий игрок. У него было три момента, и он забил три гола», – сказал Гризманн.

    • «Ювентус» разгромил «Атлетико» со счетом 3:0 после гостевого поражения 0:2.
    • Все три гола забил португальский нападающий Криштиану Роналду.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    13.03.2019 08:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 13:34

      Забитый мяч для Атлетико мог стать спасительным. Но в этой игре они на него не наиграли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 13 марта 2019, 12:04

      Ну теперь ты понял, Малыш, что надо для получения золотого мяча?;)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 13 марта 2019, 11:32

      Молодца, умеет достойно признать поражение и превосходство соперника!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 марта 2019, 08:38

      с такой игрой ребята вам еще повезло, что вы тремя отделались

      2
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