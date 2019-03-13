Симеоне – о матче с «Ювентусом»: «Когда соперник проводит такой матч, его остается только поздравить»

Да уж можно было хотя бы на один гол нацарапать. То что всю вину взял на себя - не правильно. Вся команда была контуженной. Тот же Мората в своем единственном стопроцентном моменте, будь он хоть немножечко сконцентрированее, на 100 процентов попал бы хотя бы в створ с 3 метров без каких либо проблем со стороны защитника. Правда, мне кажется, что Старушка Юва забила бы тогда четыре. Увы, но вчера был неотвратимый рок.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Ювентус» был лучше и заслужил победу в матче. Они прижали нас к воротам. Когда соперник проводит такой матч, его остается только поздравить. Мы допустили много ошибок. Я имею в виду себя, а не игроков. «Ювентус» сыграл лучше тактически и превзошел нас на подборах. Именно поэтому они выиграли», – сказал Симеоне.
- «Атлетико» приехал в Турин с гандикапом в два гола, но был разгромлен со счетом 0:3.
- Все три гола в составе «Ювентуса» забил Криштиану Роналду.