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    Симеоне – о матче с «Ювентусом»: «Когда соперник проводит такой матч, его остается только поздравить»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Ювентус» был лучше и заслужил победу в матче. Они прижали нас к воротам. Когда соперник проводит такой матч, его остается только поздравить. Мы допустили много ошибок. Я имею в виду себя, а не игроков. «Ювентус» сыграл лучше тактически и превзошел нас на подборах. Именно поэтому они выиграли», – сказал Симеоне.

    • «Атлетико» приехал в Турин с гандикапом в два гола, но был разгромлен со счетом 0:3.
    • Все три гола в составе «Ювентуса» забил Криштиану Роналду.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    13.03.2019 06:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 13 марта 2019, 15:35

      Да уж можно было хотя бы на один гол нацарапать. То что всю вину взял на себя - не правильно. Вся команда была контуженной. Тот же Мората в своем единственном стопроцентном моменте, будь он хоть немножечко сконцентрированее, на 100 процентов попал бы хотя бы в створ с 3 метров без каких либо проблем со стороны защитника. Правда, мне кажется, что Старушка Юва забила бы тогда четыре. Увы, но вчера был неотвратимый рок.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 13:23

      Преимущество Ювентуса было заметно.

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 марта 2019, 08:28

      не просто выиграли, а унизили ваш гребаный антифутбол

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 13 марта 2019, 06:53

      Так поздравь, все таки признавать поражение тоже надо

      0
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