Симеоне – о матче с «Ювентусом»: «Когда соперник проводит такой матч, его остается только поздравить»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ювентус» был лучше и заслужил победу в матче. Они прижали нас к воротам. Когда соперник проводит такой матч, его остается только поздравить. Мы допустили много ошибок. Я имею в виду себя, а не игроков. «Ювентус» сыграл лучше тактически и превзошел нас на подборах. Именно поэтому они выиграли», – сказал Симеоне.