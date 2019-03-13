Гвардиола – после разгрома «Шальке»: «Рад, что прошла команда, которая этого заслужила»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог победе над «Шальке» (7:0) в Лиге чемпионов.

С общим счетом 10:2 английский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

«Очень красноречивый результат. Мы рады проходу в четвертьфинал. Встреча началась для нас не очень удачно, сначала мы немного боялись играть. После первого гола мы пришли в себя и сосредоточились.

VAR? Технология должна работать немного быстрее, но ее идея ведет к честности. В Германии мы получили два пенальти после просмотра видеоповторов, но эти моменты сложно оспорить.

Я рад, когда дальше проходят команды, которые этого заслуживают. Порой случаются вылеты из-за несправедливых решений», – сказал испанец.

Поражение 0:7 стало самым разгромным для немецких команд за всю истории Лиги чемпионов.

Худший день в жизни немецкого клубного футбола. «Шальке» получил 0:7 от «Сити»