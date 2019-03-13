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    Гвардиола – после разгрома «Шальке»: «Рад, что прошла команда, которая этого заслужила»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог победе над «Шальке» (7:0) в Лиге чемпионов.

    С общим счетом 10:2 английский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

    «Очень красноречивый результат. Мы рады проходу в четвертьфинал. Встреча началась для нас не очень удачно, сначала мы немного боялись играть. После первого гола мы пришли в себя и сосредоточились.

    VAR? Технология должна работать немного быстрее, но ее идея ведет к честности. В Германии мы получили два пенальти после просмотра видеоповторов, но эти моменты сложно оспорить.

    Я рад, когда дальше проходят команды, которые этого заслуживают. Порой случаются вылеты из-за несправедливых решений», – сказал испанец.

    Поражение 0:7 стало самым разгромным для немецких команд за всю истории Лиги чемпионов.

    Худший день в жизни немецкого клубного футбола. «Шальке» получил 0:7 от «Сити»

    Источник: BBC

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    13.03.2019 01:32
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 марта 2019, 22:46

      Закончу пожалуй на сегодня. Всего доброго. Приятных снов. Удач!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 17 марта 2019, 23:30

      Спокойной ночи, Саша. Я базу забил, приколы выложил, а потом принял душ и ещё постирушку устроил. )))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 18 марта 2019, 00:08

      И тебя, Саша, с разменом шестого десятка поздравляю.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 марта 2019, 22:10

      Начинаю постепенно отходить от футбола. Доброго вечера!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 17 марта 2019, 22:13

      Долго ты отходил от него, Саня. И до футбола тебя не было особо видно. Я хоть по интернету футбол смотрел. А чего от него отходить, наши нервы и здоровье дороже очков этих футболёров.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 17 марта 2019, 22:18

      Очки поровну, но медали врозь... )))

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 17 марта 2019, 22:18

      Олег привет! Сегодня смотрел футболы не на что не отвлекаясь.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 17 марта 2019, 22:20

      Толя привет! Можно сказать и так. Но хотелось все же более качественного футбола.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 17 марта 2019, 22:20

      Добрый вечер, Саша ! Ну и правильно, я только не стал Уфу с Ахматом смотреть, а остальные смотрел. Челси вот не смог "ирисок" раскусить и те его "аристократов" обыграли.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 17 марта 2019, 22:27

      Олег спасибо тебе за твои протоколы. Уфу -Ахмат я смотрел. Крепкая команда. Рахимов как будто создан для нее. Следующую игру Спартак играет с ними.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 17 марта 2019, 22:30

      Толя спасибо за дополнения. Отмена крепостного права ,самое выдающееся событие в Отечестве за последние 200 лет.

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 марта 2019, 21:00

      Всем спасибо, мое время как говорится пошло..
      и я тоже пошёл спать.
      Не думал что будет ничья, до последнего ждал гол в Любые ворота!!

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 17 марта 2019, 21:07

      Ну спасибочки..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 17 марта 2019, 21:09

      Отдыхай, Серёга, до завтра. Боевая ничья и ладно. Зенит был ближе к победе. Штанга, пенальти не поставил. вообще судейская бригада не справилась с судейством. Смольникова и Глушакова за две жёлтые надо было удалять. А боковой, чмошник, подымал флажок где не было офсайда у Зенита, и не подымал у Спартака. Не трогай Иванович защитника, мяч бы и так влетел в ворота.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 17 марта 2019, 21:16

      Да ну их на..., чтобы ещё так расстраиваться. Они свои миллионы евро не знаю куда деть, а нам на французский "валидол" не хватает. )))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 17 марта 2019, 21:25

      Я почти ушел, сходил куда надо а теперь спать.
      Но Олег, Иванович все же тронул Кутепова, а зря.
      Да и по офсайду там вопрос. А в общем игра равная!
      Отвечать тебе уже не буду, выключаю Комп.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 17 марта 2019, 21:28

      Отдыхай, что теперь обсуждать если у нас, что футболёры, что судьи из одного ПТУ ( профессионально-тупое училище )

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 марта 2019, 20:59

      "Вот и славно..
      Трам-пам-пам."(с)

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 марта 2019, 20:25

      По ходу кого нибудь выгонит с поля судья, все идет к этому.
      Но игра смотрится!

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 марта 2019, 19:56

      Ну вот перерыв, а никого нету.., кроме Лехи.
      Резюме первого тайма.
      Играют обалденно две равные команды.
      Если бы так Зенит играл в Еврокубке, то навряд ли бы вылетел!
      Я думал Зенит будет хуже, но посмотрим второй тайм.

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > афоня72 17 марта 2019, 19:59

      я уже побаиваюсь см.второй..
      Итак всё на грани.
      Красный горох и синяя фасоль.Рассада.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 17 марта 2019, 20:00

      в евролиге нет такого раздражителя... Дзюба так вообще к спартаку весь сезон готовится... остальное на легке проходит)

      всё...ушёл за горизонт...часа через три буду

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      Рубик Докоян > афоня72 17 марта 2019, 20:05

      Смотрятся лучше, но в защите допускают те же промахи как ЦЗ так и крайние. Смольников как был корявым и бестолковым так и закончит карьеру таким. Азмун опять запорол момент, Кузяева на левом фланге и не видно, не его позиция, он не знает как там играть. Показалось. что Глушаков всё таки был в офсайде, но не суть, свои моменты надо реализовывать и бить на замахе, уложив защитника, а так всё накрывают

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 марта 2019, 19:34

      Все ребята встретимся в перерыве на большой экран пошел смотреть, моя спать пошла.

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 17 марта 2019, 19:32

      у зенита был один танк в переди , но с приходом Азмуна их стало два)
      продавливают неслабо

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 марта 2019, 19:30

      Очень красиво 1-1!!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > афоня72 17 марта 2019, 19:33

      бульдожка ещё и забивает..

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 17 марта 2019, 19:36

      про Паредаса все с радостью забыли

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      афоня72 17 марта 2019, 19:22

      Пока весело играют..
      шарик на лево, шарик на право, интересно сколько так пробегают, пока интересно смотреть.

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      Project Бабангида > афоня72 17 марта 2019, 19:24

      пока шарик не сдуется...)
      не знаю правда у кого раньше...

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      shinnik > афоня72 17 марта 2019, 19:27

      Зырь,зырь..фон Саня молчит..
      Довольный.
      А может подссыкивает против пятерых праздновать...))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 17 марта 2019, 19:27

      Сегодня за телек пока не пустили, смотрю на Компе, не на кухне же сидеть..

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      Project Бабангида > афоня72 17 марта 2019, 19:34

      я первый досмотрю, и переберусь во двор....с ВИП лавочки буду смотреть...)

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      shinnik > Project Бабангида 17 марта 2019, 19:44

      скипетр не забудь..
      и эту,как её..ну,колобаху с крестиком..
      А!Державу.)
      Иначе не признають...
      Царь-то ненастоящий!))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 17 марта 2019, 20:02

      из атрибуции только потёртые адидасы, треники, мастерка с начёсом, и пидо р к а ...... блин....со скипетром у нас за лже Дмитрия с вокзала принять могут... и пару напасов с ноги выписать)

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