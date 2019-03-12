Каррера: «Я приехал в Москву как турист. Меня многое связывает с городом»

Что то мне кажется увидим мы ещё Массимо в нашем чемпионате,,,,
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире «Матч ТВ» рассказал о визите в Москву.
– Я приехал сюда как турист, встретиться с друзьями, пообщаться, не более того. Меня многое связывает с Москвой, мы с женой приехали сюда, чтобы встретиться с друзьями.
– Вы приехали туристом, мы это поняли. Входит ли в программу посещение матча «Спартак» – «Зенит»?
– Я получил приглашение от многих друзей сходить в театр, сходить на матч, и не на один матч. И в конце поступило приглашение посмотреть плей-офф хоккея с шайбой.
- Ранее «Спартак» пригласил итальянца на матч с «Зенитом».
- Агент Тимур Гурцкая назвал ход некорректным, потому что на момент приглашения его клиент уже был в России.