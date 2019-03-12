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    Каррера: «Я приехал в Москву как турист. Меня многое связывает с городом»

    Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире «Матч ТВ» рассказал о визите в Москву.

    – Я приехал сюда как турист, встретиться с друзьями, пообщаться, не более того. Меня многое связывает с Москвой, мы с женой приехали сюда, чтобы встретиться с друзьями.

    – Вы приехали туристом, мы это поняли. Входит ли в программу посещение матча «Спартак» – «Зенит»?

    – Я получил приглашение от многих друзей сходить в театр, сходить на матч, и не на один матч. И в конце поступило приглашение посмотреть плей-офф хоккея с шайбой.

    • Ранее «Спартак» пригласил итальянца на матч с «Зенитом».
    • Агент Тимур Гурцкая назвал ход некорректным, потому что на момент приглашения его клиент уже был в России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2019 22:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 марта 2019, 10:45

      Что то мне кажется увидим мы ещё Массимо в нашем чемпионате,,,,

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 12 марта 2019, 22:40

      Приехал туристом........а уедет ,Главным Менеджером Спартака))))))))))

      3
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > gol_kak_sokol 13 марта 2019, 00:28

      То есть это про тебя говорили в армии, что для квадратной головы каски ещё не придумали ?
      Начинай думать своей головой, а не тем, что пишут СМИ.

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > gol_kak_sokol 13 марта 2019, 14:47

      Вы тоже самое и про Эмери говорили ясновидящие наши.
      Где теперь Эмери и где ваши мечты.
      Почувствуйте разницу как говорится.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > gol_kak_sokol 13 марта 2019, 20:31

      Что бредового в том, что я написал ?
      Одни факты.А у Вас только слова и Кононов наш.
      Депилы б№ять.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2019, 22:40

      Ну то есть Спартак сейчас у него точно не первом месте.

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Татарин за ЦСКА 13 марта 2019, 00:03

      да он говорил , что любую команду потренерует ( кроме ЦСКА из уважения к болельщикам)..... так что может и вместо Семака в Питер

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Мы ЦСКА 13 марта 2019, 00:05

      наврятли

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > 13 марта 2019, 00:29

      Лично мне он нравится как тренер. То что у них не лады пошли с Глушаком это другое дело.

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