Каррера: «Я приехал в Москву как турист. Меня многое связывает с городом»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире «Матч ТВ» рассказал о визите в Москву.

– Я приехал сюда как турист, встретиться с друзьями, пообщаться, не более того. Меня многое связывает с Москвой, мы с женой приехали сюда, чтобы встретиться с друзьями.

– Вы приехали туристом, мы это поняли. Входит ли в программу посещение матча «Спартак» – «Зенит»?

– Я получил приглашение от многих друзей сходить в театр, сходить на матч, и не на один матч. И в конце поступило приглашение посмотреть плей-офф хоккея с шайбой.