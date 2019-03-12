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    «Россия, мы идем!» «Валенсия» с Черышевым в составе вылетела на матч с «Краснодаром»

    «Валенсия» сегодня отправилась на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

    «Россия, мы идем! Миссия «Краснодар», – говорится в сообщении испанской команды в твиттере.

    В составе оранжевых на игру вылетели 20 игроков, включая полузащитника Дениса Черышева.

    • Встреча пройдет в четверг, 14 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
    • В первом матче «Валенсия» дома победила краснодарцев со счетом 2:1.

    Источник: Твиттер «Валенсии»

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    12.03.2019 18:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +54

      Nazarenko Sergey 14 марта 2019, 20:26

      в составе вылетела на матч с «Краснодаром»(хорошо написано..

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 марта 2019, 16:43

      Будет интересно. Испанцы уже начали ныть, что им холодно. А на поле трава будет слишком зеленая.

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 13 марта 2019, 13:33

      думаю после этой игры Черышева перестанут уважать

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 марта 2019, 12:52

      Милости просим. Извините, если обидим, постараемся все для этого сделать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 13 марта 2019, 07:38

      Будет не легко быки пропускают в каждом матче

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 21:46

      бойтесь Черышева он может счёт сделать как у себя дома .УДАЧИ БЫКИ

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 марта 2019, 21:29

      1-0 нас устроит!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 20:29

      Первая игра показала что с Валенсией можно играть.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 марта 2019, 19:40

      Чтобы вы и назад вылетели,дважды!

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 12 марта 2019, 18:38

      Надежда всегда умирает последней!
      2-1 а там дополнительное время..

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