«Россия, мы идем!» «Валенсия» с Черышевым в составе вылетела на матч с «Краснодаром»

«Валенсия» сегодня отправилась на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

«Россия, мы идем! Миссия «Краснодар», – говорится в сообщении испанской команды в твиттере.

В составе оранжевых на игру вылетели 20 игроков, включая полузащитника Дениса Черышева.

Встреча пройдет в четверг, 14 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.

В первом матче «Валенсия» дома победила краснодарцев со счетом 2:1.