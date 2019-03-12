«Россия, мы идем!» «Валенсия» с Черышевым в составе вылетела на матч с «Краснодаром»

в составе вылетела на матч с «Краснодаром»(хорошо написано..
«Валенсия» сегодня отправилась на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром».
«Россия, мы идем! Миссия «Краснодар», – говорится в сообщении испанской команды в твиттере.
В составе оранжевых на игру вылетели 20 игроков, включая полузащитника Дениса Черышева.
- Встреча пройдет в четверг, 14 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
- В первом матче «Валенсия» дома победила краснодарцев со счетом 2:1.
twit text
— Valencia CF English (@valenciacf_en) 12 марта 2019 г.