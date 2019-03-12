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    «Ювентус» – «Атлетико»: за последние 100 матчей мадридцы только в 16-ти пропустили два и более голов

    «Атлетико» сыграл на ноль в 55-ти из своих 100 последних матчей.

    В 29-ти встречах соперникам удалось поразить ворота мадридцев один раз. Два или более мячей «матрасники» пропустили в 16-ти играх.

    • Сегодня «Атлетико» сыграет с «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • Первая игра завершилась домашней победой мадридской команды со счетом 2:0.
    • Для выхода в четвертьфинал туринцам нужно забивать минимум дважды.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» – «Атлетико».

    Источник: Bleacher Report Football

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    12.03.2019 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 19:12

      Статистика на стороне "матрасников", а как будет сегодня посмотрим. Я поставил 1:0 на Юве.

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