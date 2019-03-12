«Ювентус» – «Атлетико»: за последние 100 матчей мадридцы только в 16-ти пропустили два и более голов

Статистика на стороне "матрасников", а как будет сегодня посмотрим. Я поставил 1:0 на Юве.
«Атлетико» сыграл на ноль в 55-ти из своих 100 последних матчей.
В 29-ти встречах соперникам удалось поразить ворота мадридцев один раз. Два или более мячей «матрасники» пропустили в 16-ти играх.
- Сегодня «Атлетико» сыграет с «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Первая игра завершилась домашней победой мадридской команды со счетом 2:0.
- Для выхода в четвертьфинал туринцам нужно забивать минимум дважды.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» – «Атлетико».