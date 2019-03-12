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    Жена Мамаева: «Павел в отличной форме. Бегает по 5-6 километров в день и по 100 раз отжимается на брусьях»

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева рассказала, что футболист поддерживает прекрасную физическую форму в СИЗО.

    «Он в отличной форме. Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров. Настроение отличное.

    Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет», – сказала Алана Мамаева.

    По словам девушки, хавбек получает поддержку от игроков «Краснодара»: ему присылают письма голкипер Андрей Синицын, защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский.

    • Мамаев был арестован 11 октября на два месяца за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Суд уже дважды продлевал содержание полузащитника в СИЗО-2 «Бутырка». В последний раз – до 8 апреля.
    • Мамаев обвиняется по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Телеканал «360»

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    12.03.2019 15:29
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 12 марта 2019, 22:21

      в чем смысл сообщать нам о частной жизни Павла Мамаева?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 марта 2019, 19:55

      столько залепил жене, что она даже по бумажке читала

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 12 марта 2019, 19:40

      ну и не бухает, надеемся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 12 марта 2019, 19:37

      А что все так на них кинулись то? Дали ДЕПУТАТУ пиз... Ы с нынешним положением дел должны были челлендж сделать рубани депутата табуретом... Мамаю свобода, а вот кокорины пусть посидят, а то больно они вые.б,,, ые

      0
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      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > InterMilLano1908 12 марта 2019, 19:53

      думаешь, они знали, что бьют депутата?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 19:34

      Черчесову надо обратить на его внимание.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6063

      rash1959 12 марта 2019, 19:01

      Все последующие сборы вместо испаний-турций пусть проводит в бутырке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 марта 2019, 17:23

      Поумнел,ещё один срок и можно выпускать.А Коко продолжить,до излечения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 12 марта 2019, 15:52

      Настроение отличное? Да ладно.... Хотя, если так, молодец...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Валерий1965 12 марта 2019, 16:33

      ну кто же родных расстраивать будет, только адвокаты могут сказки про умирающих петь

      13
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      ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > portero 12 марта 2019, 18:58

      Это часть работы адвокатов))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 марта 2019, 15:46

      Надеюсь что он жене не 3,14здит что он бегает и находится в отличной форме!

      4
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Павел Буре 12 марта 2019, 16:31

      А где бегает, они же вроде на тренажере км наматывают

      12
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    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 12 марта 2019, 15:43

      "Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду"
      ...стоило трем игрокам краснодара письма написать, как уже и мнение поменялось....

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero > JTherry 12 марта 2019, 16:30

      мы посмотрим что перед судом представители царя петь будут , вот у нас "общественное мнение"

      11
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