Жена Мамаева: «Павел в отличной форме. Бегает по 5-6 километров в день и по 100 раз отжимается на брусьях»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева рассказала, что футболист поддерживает прекрасную физическую форму в СИЗО.

«Он в отличной форме. Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров. Настроение отличное.

Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет», – сказала Алана Мамаева.

По словам девушки, хавбек получает поддержку от игроков «Краснодара»: ему присылают письма голкипер Андрей Синицын, защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский.