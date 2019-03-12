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    «Ювентус» – перед игрой с «Атлетико»: «Со всего мира летит: «Приготовьтесь к камбэку!»

    «Ювентус» выпустил мотивационный ролик к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Со всего мира, официального фан-клуба и нашей академии летит только один крик.

    Какой? Простой... Приготовьтесь к камбэку! А вы готовы?» – говорится в подписи к видео в твиттере туринцев.

    • Встреча «Ювентус» – «Атлетико» состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.
    • В первом матче итальянская команда проиграла со счетом 0:2.

    Источник: Твиттер «Ювентуса»

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    12.03.2019 14:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 18:05

      Пусть победитель выявится в честной борьбе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      MuViS 12 марта 2019, 17:45

      Существует в природе такой интересный психологический феномен, который очень часто срабатывает: чем больше заранее голословно болоболишь налево и направо, о чем-то, тем вероятнее, что этого не случится. Зря Кри Ро и Ко расплескивают свои эмоции и твердят уверенно о камбеке, ой как зря. Аякс и МЮ очень спокойно и трезво оценивали до матчей свои малые шансы на проход, а все эмоции выложили непосредственно на поле. Юве же в ещё более сложной ситуации (Атлетико как никак, умеющее играть по счёту), чуть ли не заранее уже повесили на себя ярлык великим камбешников. Чувствую, плачевно всё это кончится для них

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 12 марта 2019, 17:38

      Если Юве заиграет в свой футбол , то сможет отыграться

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 марта 2019, 17:27

      Да за тайм 0:4 4:4 отыгривались да барса псж историю вошла... я этому поверил если там был другой любой клуб но не атлетико

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 12 марта 2019, 16:24

      Классный ролик. Верю в Юве, они смогут отыграться

      1
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      Рейтинг: +905

      VVadic 12 марта 2019, 15:14

      У меня хорошее предчувствие

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > VVadic 12 марта 2019, 15:19

      Что вновь два турин пропустит?

      -1
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