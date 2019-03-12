«Ювентус» – перед игрой с «Атлетико»: «Со всего мира летит: «Приготовьтесь к камбэку!»

Пусть победитель выявится в честной борьбе.
«Ювентус» выпустил мотивационный ролик к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Со всего мира, официального фан-клуба и нашей академии летит только один крик.
Какой? Простой... Приготовьтесь к камбэку! А вы готовы?» – говорится в подписи к видео в твиттере туринцев.
- Встреча «Ювентус» – «Атлетико» состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.
- В первом матче итальянская команда проиграла со счетом 0:2.
Da tutto il mondo #OfficialFanClub & #JuventusAcademy arriva un solo grido. Quale? Semplice... #GETREADY TO COMEBACK! E VOI, SIETE PRONTI? #JuveAtleti pic.twitter.com/MJGSrAsmmU— JuventusFC (@juventusfc) 12 марта 2019 г.