«Ювентус» – перед игрой с «Атлетико»: «Со всего мира летит: «Приготовьтесь к камбэку!»

«Ювентус» выпустил мотивационный ролик к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Со всего мира, официального фан-клуба и нашей академии летит только один крик.

Какой? Простой... Приготовьтесь к камбэку! А вы готовы?» – говорится в подписи к видео в твиттере туринцев.