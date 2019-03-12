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    Касильяс – о возвращении Зидана: «Всегда думал, что «Назад в будущее-2» – лучшая вторая часть в мире. Но я ошибся»

    Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс, выступающий за «Порту», прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридцев.

    «Я всю жизнь думал, что «Назад в будущее-2» – лучшая вторая часть фильма в мире. Но нет, я ошибся!

    Лучшая вторая часть – возвращение Зидана в «Реал»! Удачи», – написал Касильяс в твиттере.

    • Вчера Зидан был назначен тренером «Реала».
    • Специалист уже возглавлял мадридскую команду с января 2016-го по июнь 2018 года.
    • Под руководством француза «Реал» победил в Примере и трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Твиттер Икера Касильяса

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    12.03.2019 13:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 12 марта 2019, 15:48

      Учитывая, что Перес пообещал купить Неймара Мбаппе и Канте - чего бы не вернуться?

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > AtticusFinch 12 марта 2019, 17:00

      Вот только Неймара там и не хватало. Мне кажется, как раз Зидану такой игрок не нужен.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 марта 2019, 14:45

      В Терминаторе-2 герой фильма Арнольд Шварценеггер "Т-800" погибает в котле с кипящей сталью. Сейчас в Реале такая же температура.

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > serppion 13 марта 2019, 12:30

      кстати, Терминатор-2 - лучшая вторая часть фильма в мире!

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