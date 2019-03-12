Касильяс – о возвращении Зидана: «Всегда думал, что «Назад в будущее-2» – лучшая вторая часть в мире. Но я ошибся»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс, выступающий за «Порту», прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридцев.

«Я всю жизнь думал, что «Назад в будущее-2» – лучшая вторая часть фильма в мире. Но нет, я ошибся!

Лучшая вторая часть – возвращение Зидана в «Реал»! Удачи», – написал Касильяс в твиттере.