Касильяс – о возвращении Зидана: «Всегда думал, что «Назад в будущее-2» – лучшая вторая часть в мире. Но я ошибся»

Учитывая, что Перес пообещал купить Неймара Мбаппе и Канте - чего бы не вернуться?
Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс, выступающий за «Порту», прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридцев.
«Я всю жизнь думал, что «Назад в будущее-2» – лучшая вторая часть фильма в мире. Но нет, я ошибся!
Лучшая вторая часть – возвращение Зидана в «Реал»! Удачи», – написал Касильяс в твиттере.
- Вчера Зидан был назначен тренером «Реала».
- Специалист уже возглавлял мадридскую команду с января 2016-го по июнь 2018 года.
- Под руководством француза «Реал» победил в Примере и трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.