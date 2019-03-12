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    Телеведущий Корден разыграл Бэкхема накануне открытия его статуи в Лос-Анджелесе

    Ведущий популярной американской развлекательной передачи «The Late Late Show» Джеймс Корден разыграл экс-полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма.

    Бывший клуб футболиста «Лос-Анджелес Гэлакси» 2 марта открыл возле своего стадиона статую англичанину [за клуб из МЛС хавбек выступал с 2007-го по 2012 год].

    За несколько дней до этого мероприятия Бэкхем должен был посетить предварительный показ статуи. Корден организовал фейковый показ для футболиста, во время которого его памятник упал и разбился.

    Как оказалось, это был ненастоящий памятник Бэкхему, лицо которого кардинально отличалось от внешности полузащитника.

    Источник: YouTube-канал The Late Late Show with James Corden

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    12.03.2019 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 12 марта 2019, 14:39

      Нормально прикололись))
      Когда Бекхем беседовал якобы с автором,то сказал ему - это не моя ж.)))
      а тот в ответ - мы исправим ,не волнуйтесь.

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