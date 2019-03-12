Телеведущий Корден разыграл Бэкхема накануне открытия его статуи в Лос-Анджелесе

Ведущий популярной американской развлекательной передачи «The Late Late Show» Джеймс Корден разыграл экс-полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма.

Бывший клуб футболиста «Лос-Анджелес Гэлакси» 2 марта открыл возле своего стадиона статую англичанину [за клуб из МЛС хавбек выступал с 2007-го по 2012 год].

За несколько дней до этого мероприятия Бэкхем должен был посетить предварительный показ статуи. Корден организовал фейковый показ для футболиста, во время которого его памятник упал и разбился.

Как оказалось, это был ненастоящий памятник Бэкхему, лицо которого кардинально отличалось от внешности полузащитника.