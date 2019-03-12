Президент «Урала» Иванов: «Судья ошибся с пенальти, но жалобу подавать не будем. Что нам это даст?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал судейство в матче 19-го тура чемпионата России против «Ахмата». Он считает, что главный арбитр Павел Кукуян ошибся, назначив пенальти в ворота его команды.

«Мне показалось, что штрафной был в сторону ворот «Ахмата». Но судья так не посчитал и увидел игру рукой нашего футболиста.

Да, мы смотрели уже повтор после игры. На повторе мне показалось, что штрафной был в сторону «Ахмата». Но если судья трактовал это как просто игру рукой, то это пенальти. Мы видели, что нашего игрока толкнули, но что делать? Протест подавать не будем. Что нам это даст? Судью накажут? Судья видел эпизод, вот и все», – цитирует Иванова.

«Ахмат» набрал 24 очка и занимает восьмое место РПЛ.

«Урал» с 23 баллами располагается на 11-м месте в таблице чемпионата России.

В четырнадцатом выпуске подкаста «Скинь мяч» обсуждаем VAR. За что все критикуют видеоповторы, когда они на самом деле нужны и главное – почему футбол с таким трудом реагирует на все новое.

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