Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Торган Азар не забивает с декабря и рискует провалить трансфер в «Боруссию» Д

    Атакующий полузащитник «Боруссии» М Торган Азар не забивает за клуб с 18 декабря.

    В последнем матче чемпионата Германии против «Майнца» бельгийца заменили на 69-й минуте.

    По информации Bild, у Азара есть договоренность о переходе в дортмундскую «Боруссию» этим летом, но из-за неудовлетворительных показателей футболиста «шмели» могут отказаться от трансфера.

    • «Боруссия» Д готова отдать за полузащитника 42 миллиона евро.
    • Азар выступает за «Боруссию» М с 2014 года.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2019 09:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 12 марта 2019, 13:22

      За 8 матчей 3 голевых отдал) Хотя бы не в 0 играет, так то...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11