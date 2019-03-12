Торган Азар не забивает с декабря и рискует провалить трансфер в «Боруссию» Д

За 8 матчей 3 голевых отдал) Хотя бы не в 0 играет, так то...
Атакующий полузащитник «Боруссии» М Торган Азар не забивает за клуб с 18 декабря.
В последнем матче чемпионата Германии против «Майнца» бельгийца заменили на 69-й минуте.
По информации Bild, у Азара есть договоренность о переходе в дортмундскую «Боруссию» этим летом, но из-за неудовлетворительных показателей футболиста «шмели» могут отказаться от трансфера.
- «Боруссия» Д готова отдать за полузащитника 42 миллиона евро.
- Азар выступает за «Боруссию» М с 2014 года.