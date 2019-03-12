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    Гвардиола: «Манчестер Сити» – тинейджер в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шальке» рассказал о том, чувствует ли давление из-за желания руководства клуба выиграть главный еврокубок.

    «Я не чувствую давления касательно того, что от меня ожидают победы в Лиге чемпионов. Давление лишь в том, что от меня ждут хорошей работы, чтобы мы успешнее играли в четвертьфиналах, полуфиналах и не допускали ошибок прошлого.

    В этом турнире соперники такого уровня, что за ошибки быстро наказывают. Матч в Лиге чемпионов – это не просто очередной матч. Это особый матч. «Шальке» нанес в первой встрече два удара в створ и забил два мяча. Мы могли уступать в счете на сегодняшний день 1:3 или 1:4.

    Мы тинейджеры в этом турнире. Так я это ощущаю. Надо мечтать, метить как можно выше, но в то же время принимать, что другие клубы делают то же самое. Мы не можем отрицать, насколько они сильны», – заявил испанский специалист.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Шальке» состоится сегодня, 12 марта.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    12.03.2019 08:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 13 марта 2019, 00:59

      Да уж тинейджер, 7:0 катком по Шальке прошлись. Ман Сити думаю будет в финале ЛЧ. Хосеп прибедняется, как обычно.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 15:42

      Успешным выступлением в ЛЧ игру МС не назовешь. Может в этом розыгрыше что то изменится.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 марта 2019, 08:47

      ждем тебя в Турине Пеп

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