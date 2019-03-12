Гвардиола: «Манчестер Сити» – тинейджер в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шальке» рассказал о том, чувствует ли давление из-за желания руководства клуба выиграть главный еврокубок.

«Я не чувствую давления касательно того, что от меня ожидают победы в Лиге чемпионов. Давление лишь в том, что от меня ждут хорошей работы, чтобы мы успешнее играли в четвертьфиналах, полуфиналах и не допускали ошибок прошлого.

В этом турнире соперники такого уровня, что за ошибки быстро наказывают. Матч в Лиге чемпионов – это не просто очередной матч. Это особый матч. «Шальке» нанес в первой встрече два удара в створ и забил два мяча. Мы могли уступать в счете на сегодняшний день 1:3 или 1:4.

Мы тинейджеры в этом турнире. Так я это ощущаю. Надо мечтать, метить как можно выше, но в то же время принимать, что другие клубы делают то же самое. Мы не можем отрицать, насколько они сильны», – заявил испанский специалист.