Экс-президент «Реала» Кальдерон: «Лидеры Мадрида опротестовали возвращение Моуринью»

Экс-президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон объяснил, почему клуб в последний момент отказался от возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

«Лидеры «Реала» помешали возвращению Моуринью в клуб. Когда Жозе покинул Мадрид, то оставил после себя много проблем. Если бы он вернулся, то добавил бы еще одну. Я думаю, что возвращение португальца стало бы шагом назад.

Моуринью выиграл много трофеев, но он не нравился лидерам «Реала». Думаю, что это учитывалось при принятии решения.

Что касается выбора Зидана, то игроки обожают его, а для фанатов он кумир», – заявил Кальдерон.

Зинедин Зидан с 2001 по 2006-й год выступал за «Реал» в качестве игрока и побеждал в Лиге чемпионов.

С 2014 по 2016-й француз тренировал вторую команду мадридцев – «Реал Мадрид Кастилью».

За три года работы с основной командой Зидан выиграл три Лиги чемпионов уже как главный тренер.

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