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    Экс-президент «Реала» Кальдерон: «Лидеры Мадрида опротестовали возвращение Моуринью»

    Экс-президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон объяснил, почему клуб в последний момент отказался от возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

    «Лидеры «Реала» помешали возвращению Моуринью в клуб. Когда Жозе покинул Мадрид, то оставил после себя много проблем. Если бы он вернулся, то добавил бы еще одну. Я думаю, что возвращение португальца стало бы шагом назад.

    Моуринью выиграл много трофеев, но он не нравился лидерам «Реала». Думаю, что это учитывалось при принятии решения.

    Что касается выбора Зидана, то игроки обожают его, а для фанатов он кумир», – заявил Кальдерон.

    • Зинедин Зидан с 2001 по 2006-й год выступал за «Реал» в качестве игрока и побеждал в Лиге чемпионов.
    • С 2014 по 2016-й француз тренировал вторую команду мадридцев – «Реал Мадрид Кастилью».
    • За три года работы с основной командой Зидан выиграл три Лиги чемпионов уже как главный тренер.

    Зидан вернулся в «Реал». Что известно о главном камбэке весны

    Источник: Sky Sports

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    12.03.2019 06:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 15:13

      Мнение лидеров команды тоже не мало важно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 12 марта 2019, 11:03

      Богатые тоже плачут.Это к тому ,что далеко не голодающий,но всегда с острым язычком Моринья ,теперь никак не найдет свою гавань...
      Диктаторов не привечают,нихде,даже в диктаторском Китае...)))
      По мне так ,его идеальным местом ,на сегодня ,был бы родной Порту ( вот это твой порт) ! К корням,к корням ,Моринья))

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > alex1951 12 марта 2019, 11:24

      не пойдет.... он до денег еще жаден... на горизонте млс маячит...

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > 84aivengo 12 марта 2019, 11:52

      Трамп пам па....не жалует мигрантов из третьих стран)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 08:55

      Иногда к мнению народа надо прислушиваться и свои амбиции и гонор спрятать как можно глубже и подальше...

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 12 марта 2019, 11:07

      А амбиции его,как мне кажется,от его былых заслуг,
      их есть у него....
      Но не Фергюсон,ни ЗиЗи,ни Гвардиола, ни Симионе, не запомнились своими ,,перлами,, - скорее делом.

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