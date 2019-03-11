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    Мусаев: «Краснодар» решил поберечь себя в матче с «Оренбургом»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:2).

    – Игра получилась в фазе атаки с наличием ряда хороших моментов. Было много обостряющих передач, надо было забивать пенальти и реализовывать шансы. Когда ты много времени проводишь в атаке, другое дело, когда появляется нервозность у защитников. После пропущенного мяча мы прибавили в агрессии, забили два гола, но не смогли забить третий мяч, после стандарта пропустили. Психология? Я думаю, да, плюс силы закончились и не было свежести. Да, решили себя поберечь, но этого делать было нельзя.

    – Чего не хватает «Краснодару», чтобы атака была более сбалансированной?

    – Мы играем открыто, идем большими силами вперед. Сами сыграли невнимательно. Та атака, которая пришла с голом в наши ворота... надо было убирать ее еще на фланге. Мы должны улучшить свою игру в подборах и в атаке, и все будет хорошо.

    – Как оцените игровой и физический тонус команды перед игрой Лиги Европы против «Валенсии»?

    – Мы не думаем о шансах, а о том, как показать свою лучшую игру. Есть два дня, чтобы восстановиться.

    • «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на пять очков.
    • Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» пройдет 14 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2019 23:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 11:44

      ну не умеешь петь не пой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 12 марта 2019, 08:49

      Дааа, это самая лучшая отмазка, которую я слышал)))
      Выиграли бы, он сказал: Футболистам всё равно когда и каков соперник. Мы должны уметь играть в любых ситуациях)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 08:26

      А после матча с "Валенсией " скажет, что "Краснодар" оставил все силы в матче с "Оренбургом"...

      2
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 11 марта 2019, 23:37

      А не пора ли от слов переходить к делу, сколько можно?

      4
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