Мусаев: «Краснодар» решил поберечь себя в матче с «Оренбургом»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:2).

– Игра получилась в фазе атаки с наличием ряда хороших моментов. Было много обостряющих передач, надо было забивать пенальти и реализовывать шансы. Когда ты много времени проводишь в атаке, другое дело, когда появляется нервозность у защитников. После пропущенного мяча мы прибавили в агрессии, забили два гола, но не смогли забить третий мяч, после стандарта пропустили. Психология? Я думаю, да, плюс силы закончились и не было свежести. Да, решили себя поберечь, но этого делать было нельзя.

– Чего не хватает «Краснодару», чтобы атака была более сбалансированной?

– Мы играем открыто, идем большими силами вперед. Сами сыграли невнимательно. Та атака, которая пришла с голом в наши ворота... надо было убирать ее еще на фланге. Мы должны улучшить свою игру в подборах и в атаке, и все будет хорошо.

– Как оцените игровой и физический тонус команды перед игрой Лиги Европы против «Валенсии»?

– Мы не думаем о шансах, а о том, как показать свою лучшую игру. Есть два дня, чтобы восстановиться.