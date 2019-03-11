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    Симеоне: «Ювентус» позволит нам гораздо меньше, чем в первом матче. Надо быть осторожными»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал интервью за день до ответного матча 1/8 ЛЧ против «Ювентуса».

    «Встретятся две сильные команды. Надо будет извлечь максимум из любого клочка свободного пространства, потому что мы знаем, что нам позволят гораздо меньше, чем в первом матче.

    У «Ювентуса» очень мощный состав с чрезвычайно опытными игроками, которые хороши не только в атаке, но и в обороне. Нам надо быть очень осторожными.

    Чтобы показать завтра хороший футбол, мы должны сохранять спокойствие и быть скромными», – сказал Симеоне.

    • Мадридцы выиграли первую встречу со счетом 2:0.
    • Туринский клуб никогда не проходил дальше в еврокубках после поражения с таким счетом.
    • Матч состоится 12 марта на «Ювентус Стэдиум».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    11.03.2019 21:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 09:55

      Очень осторожные высказывания Симеоне.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 11 марта 2019, 21:16

      Атлетико после Ювентуса будет Котлетико.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +905

      VVadic > Бомбардиръ 11 марта 2019, 21:38

      Видимо победит 1:0 или 2:1. Всё же дома играют. Хотя ничейчка была бы идеальной!

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