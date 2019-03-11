Симеоне: «Ювентус» позволит нам гораздо меньше, чем в первом матче. Надо быть осторожными»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал интервью за день до ответного матча 1/8 ЛЧ против «Ювентуса».

«Встретятся две сильные команды. Надо будет извлечь максимум из любого клочка свободного пространства, потому что мы знаем, что нам позволят гораздо меньше, чем в первом матче.

У «Ювентуса» очень мощный состав с чрезвычайно опытными игроками, которые хороши не только в атаке, но и в обороне. Нам надо быть очень осторожными.

Чтобы показать завтра хороший футбол, мы должны сохранять спокойствие и быть скромными», – сказал Симеоне.