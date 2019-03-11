Фролов отбил пенальти Ари в матче «Краснодар» – «Оренбург»

«Оренбург» играет на выезде с «Краснодаром» в рамках 19-го тура чемпионата России.

На девятой минуте арбитр Алексей Матюнин назначил пенальти в ворота гостей за фол защитника Сергея Терехова на хавбеке Маурисио Перейре.

Вратарь Евгений Фролов отразил удар с пенальти нападащего Ари.

В случае победы «Краснодар» сократит отставание от «Зенита» до 3 очков.

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