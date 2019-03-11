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    Фролов отбил пенальти Ари в матче «Краснодар» – «Оренбург»

    «Оренбург» играет на выезде с «Краснодаром» в рамках 19-го тура чемпионата России.

    На девятой минуте арбитр Алексей Матюнин назначил пенальти в ворота гостей за фол защитника Сергея Терехова на хавбеке Маурисио Перейре.

    Вратарь Евгений Фролов отразил удар с пенальти нападащего Ари.

    • В случае победы «Краснодар» сократит отставание от «Зенита» до 3 очков.
    • Следить за событиями встречи можно по ссылке на «Бомбардире».

    Источник: Твиттер @Футбол СЭ

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    11.03.2019 20:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 11 марта 2019, 23:49

      Кто разрешил бить Ари? Любой другой из десяти игроков,включая Синицу,забил бы.

      1
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 11 марта 2019, 22:53

      Ребята!!! Мы одной с вами крови!!!! (газпромовской!!!)

      0
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      Рейтинг: -19

      khadibolotkovskiy 11 марта 2019, 22:46

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---------- http://tok.pw/sportmen

      -1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 22:20

      Надежный вратарь. Сколько мячей вытащил.

      1
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 11 марта 2019, 21:32

      Фролова в сборную!

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 11 марта 2019, 21:26

      Спасибо Оренбург!))) Мужчины!)

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 11 марта 2019, 20:45

      Эх Ари ,,,Ари моментов запорол куча,,,,

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 марта 2019, 20:25

      Это тактика Краснодара! Пока не пропустят забивать не начнут! Так что парочку Оренбургу отгрузят!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 марта 2019, 20:21

      Не пора ли Ари показать где калитка?

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      Рейтинг: +6311

      порт 11 марта 2019, 20:15

      Не забиваешь ты, забивают тебе.

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