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    В «МЮ» не уверены, что смогут удовлетворить требования Де Хеа по зарплате

    «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с голкипером Давидом Де Хеа.

    Испанец хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом команды. Ранее сообщалось, что он требует от «МЮ» зарплату в размере 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Столько же зарабатывает нападающий Алексис Санчес, который является наиболее высокооплачиваемым игроком «Юнайтед» в настоящее время.

    Руководство манкунианцев не уверено, что сможет платить вратарю более 350 тысяч, которые уже были ему предложены. Кроме того, правление «Манчестер Юнайтед» обеспокоено, что переговоры по контракту негативно сказываются на выступлениях Де Хеа.

    • Действующий контракт Де Хеа с «МЮ» истекает в июле 2020 года.
    • В этом сезоне голкипер провел за «Юнайтед» 37 матчей и пропустил 45 голов.
    • Де Хеа перешел в английский клуб из «Атлетико» в 2011 году.

    Источник: Standard

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    11.03.2019 18:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 16 марта 2019, 11:27

      на 100 богатых жизней вперёд хотят заработать...Вот только не понимают ,что жизнь одна!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 12 марта 2019, 08:17

      Точно надо продлевать всеми способами,на крайний случай отдать ему в рабство Санчеса)) Ну,а если не получится,то пусть уходит,клуб важнее игроков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 12 марта 2019, 00:36

      Он конечно много раз нас выручал, но если люди так наглеют, то лучше с ними попрощаться. И Санчесу зарплату урезать не помешает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 22:27

      Аппетит по зарплате у него зверский.

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 11 марта 2019, 21:48

      Продать обоих. Один в воротах стоит надутый как мышь на крупу, всякую шляпу пропускает, второй вовсе на поле не появляется!

      0
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 11 марта 2019, 21:05

      А харя не лопнет! 2 ляма в месяц вообще сума сошли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 11 марта 2019, 20:29

      Не уверен, что ему надо платить 350 тысяч

      -1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 марта 2019, 19:45

      Купите ему закаточную машинку для губов и будет правлению МЮ покой,а Давиду счастье...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 11 марта 2019, 19:06

      Да... Зажрался он...

      4
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