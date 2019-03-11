В «МЮ» не уверены, что смогут удовлетворить требования Де Хеа по зарплате

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с голкипером Давидом Де Хеа.

Испанец хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом команды. Ранее сообщалось, что он требует от «МЮ» зарплату в размере 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Столько же зарабатывает нападающий Алексис Санчес, который является наиболее высокооплачиваемым игроком «Юнайтед» в настоящее время.

Руководство манкунианцев не уверено, что сможет платить вратарю более 350 тысяч, которые уже были ему предложены. Кроме того, правление «Манчестер Юнайтед» обеспокоено, что переговоры по контракту негативно сказываются на выступлениях Де Хеа.