Умяров: «Конечно, я готов к основе «Спартака». Я должен быть готов, это моя работа»

Правильно ,надо работать и прогрессировать.
Опорный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что готов выйти в основном составе красно-белых, когда это потребуется.
По словам 18-летнего футболиста, он подошел к возобновлению сезона в хорошем физическом и психологическом состоянии.
– В какой вы находитесь форме?
– Все отлично. Я хорошо подготовился к сезону. Физически и психологически хорошо себя чувствую. Когда только переходил, команда отлично встретила. В этом плане проблем не было.
– Наверняка ожидали, что у вас будет больше игрового времени.
– Еще не вечер.
– Олег Кононов говорил, когда планирует выпускать вас?
– Пусть все, что происходит в команде, там и останется. Если продолжу так же работать, так же прогрессировать, все будет.
– Сами готовы к основе, по своим ощущениям?
– Конечно. Я должен быть готов. Это моя работа.
– В «Чертаново» вы были с Глушенковым одними из лидеров. В новом статусе не тяжело?
– Я продолжаю играть так, как раньше. В этом плане ничего не поменялось.
- Умяров перешел в «Спартак» из «Чертаново» в конце прошлого года.
- В этом сезоне хавбек еще не провел ни одного официального матча за основную команду москвичей, но сыграл одну встречу за «Спартак-2» в ФНЛ.