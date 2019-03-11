Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Умяров: «Конечно, я готов к основе «Спартака». Я должен быть готов, это моя работа»

    Опорный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что готов выйти в основном составе красно-белых, когда это потребуется.

    По словам 18-летнего футболиста, он подошел к возобновлению сезона в хорошем физическом и психологическом состоянии.

    – В какой вы находитесь форме?

    – Все отлично. Я хорошо подготовился к сезону. Физически и психологически хорошо себя чувствую. Когда только переходил, команда отлично встретила. В этом плане проблем не было.

    – Наверняка ожидали, что у вас будет больше игрового времени.

    – Еще не вечер.

    – Олег Кононов говорил, когда планирует выпускать вас?

    – Пусть все, что происходит в команде, там и останется. Если продолжу так же работать, так же прогрессировать, все будет.

    – Сами готовы к основе, по своим ощущениям?

    – Конечно. Я должен быть готов. Это моя работа.

    – В «Чертаново» вы были с Глушенковым одними из лидеров. В новом статусе не тяжело?

    – Я продолжаю играть так, как раньше. В этом плане ничего не поменялось.

    • Умяров перешел в «Спартак» из «Чертаново» в конце прошлого года.
    • В этом сезоне хавбек еще не провел ни одного официального матча за основную команду москвичей, но сыграл одну встречу за «Спартак-2» в ФНЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2019 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 22:31

      Правильно ,надо работать и прогрессировать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 11 марта 2019, 21:25

      Игнатов готов еще больше, однако тренер его не выпускает на поле. С чего Умяров решил, что готов лучше к игре в основе?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11