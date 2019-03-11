Умяров: «Конечно, я готов к основе «Спартака». Я должен быть готов, это моя работа»

Опорный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что готов выйти в основном составе красно-белых, когда это потребуется.

По словам 18-летнего футболиста, он подошел к возобновлению сезона в хорошем физическом и психологическом состоянии.

– В какой вы находитесь форме?

– Все отлично. Я хорошо подготовился к сезону. Физически и психологически хорошо себя чувствую. Когда только переходил, команда отлично встретила. В этом плане проблем не было.

– Наверняка ожидали, что у вас будет больше игрового времени.

– Еще не вечер.

– Олег Кононов говорил, когда планирует выпускать вас?

– Пусть все, что происходит в команде, там и останется. Если продолжу так же работать, так же прогрессировать, все будет.

– Сами готовы к основе, по своим ощущениям?

– Конечно. Я должен быть готов. Это моя работа.

– В «Чертаново» вы были с Глушенковым одними из лидеров. В новом статусе не тяжело?

– Я продолжаю играть так, как раньше. В этом плане ничего не поменялось.