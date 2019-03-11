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    Болельщик «Арсенала» толкнул Смоллинга в матче с «МЮ». Лондонцы принесли игроку и клубу извинения

    «Арсенал» принес извинения защитнику «Манчестер Юнайтед» Крису Смоллингу за инцидент, произошедший в матче 30-го тура АПЛ (2:0).

    Вскоре после того, как лондонцы удвоили преимущество на 69-й минуте, на поле выбежал болельщик команды и толкнул Смоллинга. Затем он побежал с поднятыми руками к футболистам «Арсенала», празднуя гол.

    Игрок «МЮ» не пострадал, а фанат был уведен с поля и арестован.

    «Мы полностью осуждаем поведение человека, который выбежал на поле и подошел к Крису Смоллингу во время матча.

    Мы хотели бы извиниться перед Крисом и «Манчестер Юнайтед» и рады, что [болельщик] был задержан и арестован. Мы будем тесно сотрудничать с лондонской полицией в расследовании инцидента.

    Фанату также будет запрещено посещать игры «Арсенала» дома и на выезде. Наши сотрудники, находящиеся на матчах, постоянно проходят обучение, как действовать в таких инцидентах», – сказал представитель «Арсенала».

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подчеркнул, что не хотел видеть что-то подобное, и призвал всех болельщиков проявить уважение.

    Источник: BBC

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    11.03.2019 16:16
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 20:26

      Теперь возможны санкции и штраф Арсеналу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 11 марта 2019, 19:05

      Судя по фото Смолинг мог его ладонью прихлопнуть:)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 11 марта 2019, 17:12

      Ладно, когда твоя команда проигрывает. А тут-то что?

      1
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