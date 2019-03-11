Болельщик «Арсенала» толкнул Смоллинга в матче с «МЮ». Лондонцы принесли игроку и клубу извинения

«Арсенал» принес извинения защитнику «Манчестер Юнайтед» Крису Смоллингу за инцидент, произошедший в матче 30-го тура АПЛ (2:0).

Вскоре после того, как лондонцы удвоили преимущество на 69-й минуте, на поле выбежал болельщик команды и толкнул Смоллинга. Затем он побежал с поднятыми руками к футболистам «Арсенала», празднуя гол.

Игрок «МЮ» не пострадал, а фанат был уведен с поля и арестован.

«Мы полностью осуждаем поведение человека, который выбежал на поле и подошел к Крису Смоллингу во время матча.

Мы хотели бы извиниться перед Крисом и «Манчестер Юнайтед» и рады, что [болельщик] был задержан и арестован. Мы будем тесно сотрудничать с лондонской полицией в расследовании инцидента.

Фанату также будет запрещено посещать игры «Арсенала» дома и на выезде. Наши сотрудники, находящиеся на матчах, постоянно проходят обучение, как действовать в таких инцидентах», – сказал представитель «Арсенала».

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подчеркнул, что не хотел видеть что-то подобное, и призвал всех болельщиков проявить уважение.