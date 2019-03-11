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    Форвард «Сампдории» Дефрель пытался пьяным уйти на машине от преследования полиции

    Нападающий «Сампдории» Грегор Дефрель пытался уйти от преследования полиции перед тем, как попасть в аварию.

    По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, инцидент произошел в ночь на воскресенье. В результате погони Дефрель разбил свой автомобиль.

    После задержания в крови футболиста обнаружили высокий уровень содержания алкоголя.

    У француза изъяли права, и теперь ему грозит дисциплинарное взыскание.

    • Дефрель принадлежит «Роме» и выступает за «Сампдорию» на правах аренды.
    • В этом сезоне форвард провел за команду из Генуи 29 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    11.03.2019 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 марта 2019, 17:32

      В конце погони по ходу была заставка как в GTA: "Потрачено"

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