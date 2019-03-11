Форвард «Сампдории» Дефрель пытался пьяным уйти на машине от преследования полиции

Нападающий «Сампдории» Грегор Дефрель пытался уйти от преследования полиции перед тем, как попасть в аварию.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, инцидент произошел в ночь на воскресенье. В результате погони Дефрель разбил свой автомобиль.

После задержания в крови футболиста обнаружили высокий уровень содержания алкоголя.

У француза изъяли права, и теперь ему грозит дисциплинарное взыскание.