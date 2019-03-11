Форвард «Сампдории» Дефрель пытался пьяным уйти на машине от преследования полиции

В конце погони по ходу была заставка как в GTA: "Потрачено"
Нападающий «Сампдории» Грегор Дефрель пытался уйти от преследования полиции перед тем, как попасть в аварию.
По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, инцидент произошел в ночь на воскресенье. В результате погони Дефрель разбил свой автомобиль.
После задержания в крови футболиста обнаружили высокий уровень содержания алкоголя.
У француза изъяли права, и теперь ему грозит дисциплинарное взыскание.
- Дефрель принадлежит «Роме» и выступает за «Сампдорию» на правах аренды.
- В этом сезоне форвард провел за команду из Генуи 29 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.