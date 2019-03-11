Ван Гаал: «Я завершаю карьеру. Моя жена тоже имеет право на жизнь со мной»

Известный голландский специалист Луи Ван Гаал сообщил, что завершает тренерскую карьеру, чтобы больше времени уделять жене.

«Я прекращаю тренировать. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня по всему миру. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне за 65. Я не могу продолжать дальше и дальше.

Как и футболисты, моя жена тоже имеет право на жизнь с Луи ван Гаалом. И могу сказать, что она очень счастлива», – сказал ван Гаал.

В своей карьере специалист тренировал «Аякс», «Барселону», сборную Голландии, «АЗ Алкмаар», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». Последний он покинул 23 мая 2016 года.