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    Ван Гаал: «Я завершаю карьеру. Моя жена тоже имеет право на жизнь со мной»

    Известный голландский специалист Луи Ван Гаал сообщил, что завершает тренерскую карьеру, чтобы больше времени уделять жене.

    «Я прекращаю тренировать. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня по всему миру. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне за 65. Я не могу продолжать дальше и дальше.

    Как и футболисты, моя жена тоже имеет право на жизнь с Луи ван Гаалом. И могу сказать, что она очень счастлива», – сказал ван Гаал.

    В своей карьере специалист тренировал «Аякс», «Барселону», сборную Голландии, «АЗ Алкмаар», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». Последний он покинул 23 мая 2016 года.

    Источник: AS

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    11.03.2019 13:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 11 марта 2019, 22:05

      Насчет жены - это вовремя, хорошая шутка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 16:35

      Голландия славится своей тренерской школой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 11 марта 2019, 15:37

      Моя жена тоже имеет право на жизнь со мной....


      а до этого с соседом жила? хотя в Голландии все может быть

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 11 марта 2019, 14:55

      Узнал что есть жена в 65

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      Damir07 11 марта 2019, 14:24

      Здоровья счастья и благополучия вам отдыхайте )))

      1
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      Рейтинг: +121

      SummerHAze 11 марта 2019, 14:21

      странно, ему же 68 будет, а то пишут про 65

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 11 марта 2019, 14:09

      10 лет динамил свою жену.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 11 марта 2019, 13:29

      Жизнь с Луи

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